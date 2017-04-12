طرح ساماندهی دستفروشان آبادان به مرحله اجرا درآمد

سیروس محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دغدغه سال های مردم و مسئولان در مورد ساماندهی دستفروشان گفت: با ورود دستگاه قضایی و راهنمایی های رئیس کل دادگستری استان برنامه ریزی برای ساماندهی دستفروشان انجام شد و اقدام عملی در این باره از روز دوشنبه بیست و یکم فرودین ماه به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح پیگیری های گسترده و شبانه روزی از سوی دادگستری آبادان انجام شد، افزود: با وحدت، همراهی و تعامل تمامی مسئولان، جدیت دستگاههای اجرایی شهر و برگزاری جلسات کارشناسی شده چندین ساعته در دادگستری مصوبات خوبی در این باره حاصل شد.

به گفته وی مسئولان شهری از جزئیات کامل نحوه اجرای طرح ساماندهی دستفروشان آبادان اطلاع داشتند.

وی اظهار کرد: در این جلسات امام جمعه، دادستان، نمایندگان، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان، شهردار، رئیس راهنمایی و رانندگی، فرمانده نیروی انتظامی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، رئیس اتاق اصناف و سایر مسئولان شهری حضور داشتند.

محمدی زاده با قدردانی از تمامی مسئولانی که با دادگستری آبادان برای ساماندهی دستفروشان همراهی کردند، تصریح کرد: بر این باوریم که مردم آبادان شایسته ارائه بهترین خدمات هستند و دادگستری آبادان در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

رئیس دادگستری آبادان ضمن تاکید بر اینکه طرح ساماندهی دستفروشان بدون مدت زمان معین و به صورت دائم انجام می شود، گفت: در زمان حاضر واحد اجرائیات شهرداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی با هماهنگی دادگستری آبادان از ساعات اولیه صبح تا شامگاه در حال اجرای طرح ساماندهی دستفروشان هستند و از تمامی عوامل اجرایی به ویژه واحد اجراییات شهرداری قدردانی می کنم.

محمدی زاده با اشاره به محل در نظر گرفته شده برای دستفروشان، افزود: در زمان حاضر دستفروشان آبادان در بازار شب آبادان واقع در خیابان دبستان مستقر شده اند.