خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اعتکاف فرصتی است تا بدانیم از کجا آمده‌ایم، آمدنمان بهر چه بود و به کجا خواهیم رفت ...روزهای رجب عجب شوری دارد، این موجود زمینی هوای پرکشیدنی دارد به‌سوی مبدأ حیاتش، جایی که انگار چیزی را جاگذاشته تا هرروز بی‌هوا به دنبالش پرواز کند و پرواز کند و پرواز کند ... از هرکه بپرسی چه شد و چه آوردید و چه می‌برید گونه‌هایش خیس می‌شود و سکوت را مهمان سؤالاتی می‌کند که شاید بی‌موقع باشد ...

اعتکاف تولد دوباره انسان است

یکی از دانشجویان معتکف در مسجد دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تنها انگیزه من برای حضور در مراسم اعتکاف نزدیک شدن به خداوند است اظهار داشت: من بار اولم بوده که در این مراسم شرکت می‌کنم.

وی بابیان اینکه اعتکاف مانند تولد دوباره انسان است عنوان کرد: باید حضور در این مراسم موجب تثبیت انجام عبادات و بندگی خداوند در ما شود.

یکی از دانش آموزان خرم‌آبادی که دریکی از مساجد خرم‌آباد معتکف شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضورم در مراسم اعتکاف برای این بوده که پاک شوم و از مین ابتدای زندگی باتقوا و باایمان باشم.

وی گفت: کوچک‌تر که بودم با خانواده‌ام به مراسم می‌آمدم و سنت اعتکاف از همان کودکی مرا جذب خود کرد.

استقبال دانشجویان هرسال بیشتر از سال گذشته می‌شود

پدری که همراه با پسر کوچک خود در مراسم اعتکاف حضور پیداکرده بود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتکاف به معنی دوری از مادیات و عبادت و بندگی خداوند است.

وی ادامه داد: از همین حالا من پسر کوچکم را برای حضور در مراسم اعتکاف با خود آورده‌ام تا در این مسیر قدم بردارد و همواره بنده خالص خداوند باشد.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی بابیان اینکه ما افتخار می‌کنیم که خدمتگزار معتکفان هستیم اظهار داشت: جوانان ما همواره شیفته خداوند و اهل‌بیت بوده‌اند.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان برای حضور در مراسم اعتکاف عنوان کرد: این استقبال هرسال بیشتر از سال گذشته بوده است.

چهار هزار بروجردی امسال معتکف شدند

حجت‌الاسلام ترابی امام‌جمعه بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به حضور چهار هزار و ۲۰۰ معتکف در مراسم اعتکاف امسال اظهار داشت: این تعداد در سال گذشته سه هزار نفر بوده است.

آیت‌الله میرعمادی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد به برگزاری مراسم اعتکاف اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با اعتکاف تعبیر زیبایی دارند و می‌فرمایند اعتکاف خلوت دل برای نزدیک شدن به خدا است و اعتکاف فرصت طلایی برای تحول روحی و معنوی جوانان است.

اعتکاف محل رویش و پرورش نسل جوان شده است

وی بابیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف بسیار جامع و تأثیرگذار است، گفت: اعتکاف نقش بسیار مهمی در جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه دارد و باید اعتکاف ترویج داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد بابیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعتکاف محل رویش و پرورش نسل جوان شده است، گفت: اعتکاف فضیلت بسیار زیادی دارد و باید از این برنامه استقبال صورت گیرد.

آیت‌الله میرعمادی تأکید کرد: مسئولان باید برنامه‌ریزی کنند که از اعتکاف بیشترین بهره‌برداری برای رسیدن به قرب الهی صورت گیرد.

حضور ۲۰ هزار لرستانی در مراسم اعتکاف

حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۲ درصد معتکفان لرستان قشر جوان بودند اظهار داشت: نرم سنی این ۸۲ درصد بین ۱۵ تا ۴۰ سال بود.

وی ادامه داد: امسال پیش‌بینی این بوده که حدود ۲۰ هزار معتکف را در سطح استان داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: سال گذشته ۱۷ هزار نفر از مردم لرستان معتکف شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به حضور ۲۵۰ مبلغ و مبلغه در مراسم اعتکاف سال گذشته گفت: همچنین در این مراسم از ۷۰ استاد، قاری و مربی قرآنی استفاده می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدوی امین همچنین از همکاری ۱۵۰ مداح در برگزاری مراسم اعتکاف سال گذشته خبر داد.

اعزام ۳۰۰ مبلغ و مبلغه به مراسم اعتکاف

حجت‌الاسلام احمد غلامی معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از استقبال پرشور جوانان از مراسم مذهبی اعتکاف سخن گفت و افزود: با توجه به استقبال گسترده جوانان از این موسم دینی، ضرورت دارد در کنار معتکفان بزرگوار و باایمان، روحانیون و مبلغان و کارشناسان مسائل دینی نیز حضورداشته باشند تا راهنما و پاسخگوی سؤالات و اشکالات دینی معتکفان باشند.

وی اظهار داشت: در راستای طرح آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی احکام شرعی برای معتکفان به‌ویژه قشر جوان که در جامعه حضور فعال و تأثیرگذاری دارند ۳۰۰ مبلغ و مبلغه برای برگزاری گفتمان دینی با موضوع «احکام شرعی و ضروری» مصادف با ایام البیض به سطح استان اعزام شدند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: مبلغان و مبلغات در خصوص ایام اعتکاف و بحث‌های پیرامون آن همچون ارتباط بنده باخدا، نقش نیایش با عبودیت، سیره علمی و عملی حضرت امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زینب(س) و نقش دعا و توسل به اهل‌بیت(ع) در زندگی سخنرانی و تبلیغ می‌کنند.