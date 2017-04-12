محور رضی - گرمی در استان اردبیل بار دیگر حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه بر اثر تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه پژو، راننده پراید به دلیل برخورد رخ به رخ در دم جان خود را از دست داد.
این تصادف که یک نفر مصدوم نیز بر جای گذاشته است، یکی از شکلهای متداول تصادف خودروها در حدفاصل رضی- امیر کندی محسوب میشود.
چهاربانده کردن این محور از چندی پیش در دستور کار قرار گرفته اما اقدامات ناکافی بوده و تنها بخشی از این طرح اجرا شده است.
رئیس پلیسراه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از محورهای حادثهساز استان محور رضی- امیر کندی است که هر چند حجم بالای تردد را داشته و یک جاده اصلی محسوب میشود اما حتی برخوردار از مشخصات یک جاده فرعی نیز نیست.
حجت فتاحی تصریح کرد: اقداماتی جهت تعریض این جاده انجام شده اما هنوز به اتمام نرسیده و متأسفانه در تعطیلات نوروزی یک مورد تصادف فوتی و امروز نیز یک مورد دیگر را در این محدوده شاهد بودیم.
وی تأکید کرد: به دلیل اهمیت این جاده تسریع در تعریض آن ضروری است و با توجه به سهم قابلتوجه عبور رانندهها انتظار ما تکمیل طرح تعریض این جاده است.
رئیس پلیسراه استان با تأکید به اینکه مشکل مشابه در محدوده سهراهی صحرا- مشگین شهر و آراللو- هیر مشاهده میشود، اضافه کرد: متأسفانه در این محورها اغلب تصادفات رخ به رخ است.
تماس خبرنگار مهر با راه و شهرسازی استان و جویا شدن برنامههای این دستگاه اجرایی برای تکمیل طرحهای تعریض در جادههای ذکر شده بینتیجه ماند.
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