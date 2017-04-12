به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار برخط‌ ‌در حال حاضر بیشتر محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته‌ براساس‌ اطلاعات‌ دریافتی از ۱۹۱۱ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۲ درصد کاهش‌ نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۵.۲ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌کرج‌-قزوین، آزادراه ‌قزوین‌-کرج، ‌آزادراه‌ ‌تهران-قم، ‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه زنجان - قزوین، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران، محور ساوه-تهران و تهران-ساوه، مسیر کرج-ماهدشت، محور اراک-قم و محور تهران-پاکدشت در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌ها تا روز شنبه ‌۲۶ فروردین‌ماه ۹۶

‌تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۳ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۶ از محورهای کرج-چالوس، هراز، ‌فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع ‌است؛ تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۱/۲۵ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۱/۲۵ از مرزن آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

‌تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

در محور هراز تردد تریلرها کماکان ممنوع است همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه هفته جاری و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ‌هفته جاری ممنوع‌ است.

در محور فیروزکوه تردد تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه هفته جاری از تهران به قائم‌شهر و بالعکس، ممنوع ‌است.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه

محور شمشک-دیزین و بالعکس ‌واقع در استان‌های تهران و البرز از مورخ ۵ آبان ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش برف و نبود ایمنی کافی‌ مسدود ‌است.

محور رامیان - اولنگ - شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

محور پونل- خلخال (حد فاصل زندیان تا الماس) ‌ واقع در استان‌های گیلان‌ و اردبیل، از مورخ ۱ آذر ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور سروآباد – پاوه‌ محدوده گردنه تته‌ واقع در استان کردستان‌ از مورخ ۱۱ آذر ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور گنجنامه - تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۵ آذر ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور بستک - خمیر، واقع در استان هرمزگان، از مورخ ۲۳ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین بستک – چاه سرمه – بندرعباس انجام می‌شود. ‌

محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل آبگرفتگی مسدود است.

محور جدید استهبان – نی‌ریز (مسیر رفت)، واقع در استان فارس، از مورخ ۷ اسفند ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل رانش زمین و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم استهبان – نی‌ریز انجام می‌شود.

محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۱۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می‌شود.

‌محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

محور محمدیار – نقده، واقع در استان آذربایجان غربی، از ۱۷ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۶ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به‌ دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع راه‌آهن، حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۳۵۰+۷ مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین رفت نقده به محمدیار انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.