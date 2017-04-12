کارگروه پژوهشی- کاربردی شورای امنیت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین کارگروه پژوهشی- کاربردی شورای امنیت سازمان ملل قرار است برنامه هایی تحت عنوان شناخت شورای امنیت، فراگیری روش های نوین آموزش و پژوهش در حقوق و روابط بین الملل با تاکید بر مدل های شبیه سازی، اجرای نقش و تمرین مدل شورای امنیت اجرا شود.

این در حالی است که پیش از برگزاری مدل شبیه سازی،‌ یک کارگروه آموزشی، تحقیقاتی برای آمادگی در کنفرانس در مقر سازمان ملل متحد درتهران برگزار خواهد شد.

دانش پژوهان در یک تیم سه نفره دانشگاهی یا تحقیقاتی به فعالیت علمی و پژوهشی خواهند پرداخت، به همین منظور توصیه می شود شرکت کنندگان در قالب یک تیم سه نفره ثبت نام کنند. در غیر این صورت دبیرخانه کارگروه آنان را در تیم های سه نفره پژوهشی– کاربردی قرار خواهد داد.

از جمله مزایای شرکت در این کارگروه می توان به این موارد اشاره کرد: این کار گروه یک برنامه تحقیقاتی- کاربردی است.

همچنین قرار است به شرکت کنندگان فعال در برنامه گواهی شرکت در دوره از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد UNIC ارائه شود. شرکت کنندگانی که مقالات با استاندارد علمی– پژوهشی در موضوع برنامه تالیف کنند در صورت تایید کمیته علمی در ISJ به چاپ می رسد.