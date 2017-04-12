به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان در نشست کارکنان دادستانی کرج با اشاره به نگاه شکل‌گرفته در مردم به دستگاه قضایی استان، گفت: بر اساس نظرسنجی‌ها مردم بااطلاع از کاستی‌ها و کمبودهایی که وجود دارد از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه تأمین امنیت رضایت دارند که این نگاه مردم وظیفه کارکنان دستگاه قضایی را سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به ورود بیش از نیم میلیون پرونده به محاکم استان در سال ۹۵، حجم ورودی را خارج از توان دستگاه قضایی استان عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به کمبود شدید در کادر اداری و قضایی استان، خدمات‌رسانی به مردم با حداکثر ظرفیت در حال انجام است تا جایی که باوجوداین کمبودها ازنظر عملکردی در بیشتر مواقع جزو سه استان برتر کشور هستیم و آنچه این فشار را برای کارکنان قابل‌تحمل می‌کند رضایت مردم است.

برخورد قاطعانه با اقدامات غیرقانونی

رئیس‌کل دادگستری استان البرز، اقتدار دستگاه قضایی را رمز موفقیت آن دانست و با اشاره به اینکه اولین پایه اقتدار، قانونمندی دستگاه قضایی است و برای آن مهم‌تر از قانون وجود ندارد، بیان کرد: هیچ مقام قضایی حق ندارد قانون را نقض کند حتی اگر این نقض قانون برای حفظ نظام باشد.

وی افزود: احترام به قانون جزو اصول اولیه است که به آن پایبندیم و به دستگاه‌های مختلف نیز گفته‌ایم تا جایی که در مسیر قانون هستند و از حق مردم دفاع می‌کنند پشتیبان آن‌ها هستیم اما اگر بدانیم غیرقانونی عمل می‌کنند و اقداماتشان به منافع مردم لطمه وارد می‌کند قطعاً برخورد خواهیم کرد.

حضور مؤثر دستگاه قضایی در تحولات استانی

وی دومین پایه اقتدار دستگاه قضایی را استقلال آن عنوان کرد و توضیح داد: همه ما سرباز ولایت هستیم و در این مسیر حرکت می‌کنیم و در مسیر خود اجازه نداده‌ایم نگاه ابزاری به دستگاه قضایی بشود و قاطعانه در مقابل فشارها و درخواست‌های بیرونی ایستاده‌ایم؛ در تحولات استانی حضور مؤثری داریم که می‌توان این حضور را در تصمیمات تاریخی شورای حفظ حقوق بیت‌المال با احیای باغ سیب مهرشهر، ایجاد کمربند سبز در شمال کرج و حل مشکل تپه ازبکی و نیز حل موانع پیش روی فعالان عرصه تولید در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان دید.

وی سومین عامل ایجاد اقتدار در دستگاه قضایی استان را وحدت و انسجام درونی دانست و گفت: مجموعه‌ای که دچار اختلاف درونی باشد نمی‌تواند تأثیرگذاری بیرونی و داخلی داشته باشد و تلاش دستگاه قضایی استان نیز همواره ممانعت از تشکیل نگاه‌های جریانی در مجموعه بوده که نتیجه آن رضایت مراجعان از عملکرد دستگاه قضایی است.