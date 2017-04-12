امام علی (ع) الگویی تمام عیار از ولایت مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح امروز در جمع مردم بیرجند بیان کرد: حضرت فاطمه (س) شخصیتی است که پیامبر اسلام (ص) می فرمایند او پس از ابو طالب (ع) بهترین خلق خدا به لحاظ رفتار با من بود.

وی همچنین پیرامون شخصیت ابوطالب (ع) اظهار کرد: ابو طالب (ع) شخصیتی مظلوم در تاریخ اسلام بود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: در حالی که طبق پیشگویی های انبیای عظام الهی او منتظر نبوت خاتم االنبیاء (ص) بود پیش از آنکه رسول خدا متولد شود، او برای پیامبر اسلام بازوی بسیار توانمندی در همه مراحل زندگی بود.

وی با بیان فضایلی از امیر المومنین (ع) اظهار کرد: هر وقت به یاد امیر المومنین (ع) می افتیم، مصادیق همه زیبایی ها در ذهن تجلی پیدا می کند.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه علی (ع) مصداق بارز طاعت و بندگی خداوند است، افزود: همچنین این امام راستین مصداق ایثار، شهادت، مهر و محبت و جود و سخاوت بود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: علی (ع) ولایت مدار ترین فرد نسبت به خدا و رسول خدا (ص) و الگویی تمام عیاری از ولایت مداری است.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: ما باید ولایتمداری را از علی (ع) بیاموزیم.