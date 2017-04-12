آمادگی اصفهان برای استفاده از تجربیات فرانسه در گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راوبط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در دیدار استانداران استان های او دو سن و ایولین فرانسه و هئیت همراه با ایشان به بیان ظرفیت ها و پتانسیل های این استان پرداخت و اظهار داشت: اصفهان شهری است که به نصف جهان شهرت دارد و این شهر تاریخی با سابقه ۱۰ هزار ساله، چهار بار پایتخت ایران بزرگ بوده است و امروز پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و شهر جهانی صنایع دستی است.

وی اصفهان را جزء ده شهر دیدنی دنیا خواند و افزود: استان اصفهان بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان صنعتی ترین استان کشور است، گفت: صنایع نظامی، هسته ای، فولادی و هوایی در استان اصفهان مستقر هستند و به همین دلیل این استان یکی از گزینه های بسیار خوب برای سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه اصفهان در بخش کشاورزی جایگاه خوبی دارد، اضافه کرد: این استان بعد از تهران بیشترین آمار دانشگاه های معتبر، دانشجویان و اساتید را دارد.

استانداراصفهان افزود: اصفهان با جاذبه های میراثی و طبیعی مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد و گردشگران از ۸۶ کشور به این استان سفر می کنند و در کنار آن مسئولین و مقامات کشورهای خارجی نیز علاقه مند هستند که در سفر به ایران از اصفهان دیدن کنند.

رسول زرگرپور به سفر هیأت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فرانسه به اصفهان اشاره کرد و افزود: شما به استانی سفر کرده اید که از یک طرف یک تمدن قوی ۱۰ هزار ساله دارد و از طرف دیگر هم بیشترین صنعت کشور در این استان مستقر است و اصفهان استانی دانشگاهی با جاذبه های طبیعی و میراثی بسیار خوبی است.

وی با اشاره به اینکه ارتباطات و مبادلات ایران و فرانسه سابقه طولانی دارد، گفت: پس از برجام و سفر دکتر روحانی به فرانسه این مبادلات از یک رشد و تحول بالایی برخوردار شد و حتما حضور شما و هیأت همراه در استان اصفهان باعث ارتقای این روابط خواهد شد و ما علاقه مند هستیم که این ارتباطات هر روز بیشتر شود.

استانداراصفهان همچنین یادآور شد: اتاق بازرگانی اصفهان قوی ترین اتاق بازرگانی کشور است و ارتباط خوبی با کشورهای دیگر و جایگاه خوبی در اصفهان دارد و از اینکه اتاق های بازرگانی ایران و پاریس ارتباطات خوبی با هم برقرار کرده اند، خرسندیم.

وی افزود: معتقدیم که اگر روابط بین بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی برقرار شد، ارتباط بین کشورها نیز نزدیکتر خواهد شد و باید بستر را برای ارتباط قوی تر اتاق های بازرگانی فراهم کنیم و می توانیم در سطح دولتی هم ارتباطات فرهنگی را به خوبی برقرار کنیم.

زرگرپور ادامه داد: برای گسترش همکاری و ارتباط علمی میان دو کشور ایران و فرانسه به ویژه اصفهان و فرانسه آماده ایم.

استاندار اصفهان تاکید کرد: اصفهان علاقه مند به ارتباط با استان های فرانسه است و معمولا هفته فرهنگی اصفهان را در پایتخت کشورها برگزار می کنیم که این هم یک نوع ارتباط فرهنگی قوی خواهد بود و برای برگزاری هفته های فرهنگی اصفهان در فرانسه اعلام آمادگی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرانسه و آلمان بیشترین تعداد گردشگر به اصفهان را دارند، اظهار داشت: معتقدیم که این تعداد می تواند افزایش پیدا کند و اینکه در روابط بین اتاق های بازرگانی موضوع توریسم و گردشگری دیده شده است بسیار خوب خواهد بود.

رسول زرگرپور با اشاره به اینکه اصفهان آماده است که از تجربیات فرانسه در مقوله توریست و نگهداری از آثار تاریخی استفاده کند، گفت: آماده هستیم که بین دانشگاه های اصفهان و فرانسه ارتباطاتی را برقرار کنیم چرا که از دید ما فرانسه علاوه بر سایر مشخصات، یک کشور فرهنگی است و اصفهان هم یک استان فرهنگی است و فرهنگ مهمترین محوری است که می تواند ملت ها را به هم نزدیک کند.

وی یادآور شد: اصفهان در بخش هایی دیگر نیز تجربیاتی دارد که قابل انتقال به فرانسوی ها است و این کشور هم تجربیاتی دارد که برای ما می تواند بسیار مفید و موثر باشد و در مجموع می تواند برای ارتباط تبادلات و معاملات دو کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

استاندار اصفهان افزود: بستر های خوبی برای ارتباط بیشتر اصفهان و استان های ادووت و دونس و ایولین فرانسه فراهم شده و در این ارتباط عزم و اراده خوبی نیز وجود دارد.

وی احداث هتل در اصفهان را یکی از بازار های بسیار سودآور و پررونق خواند و گفت: اینکه اتاق های بازرگانی در مذاکرات تفاهم برای ساخت هتل را نیز در نظر گرفته اند، بسیار خوب است.

رئیس استانهای ادو دونس فرانسه نیز در این دیدار اظهارداشت: ۲۴ ساعت زمان بسیار کمی است که زیبایی های و شاهکارهای فرهنگ اصفهان را ببینیم ولی همین مدت کافی است که عاشق این شهر زیبا شد.

وی با اشاره به هیئت همراه خود در این سفر اظهار داشت: این هیئت پتانسیل بالای اقتصادی در فرانسه دارد و رئیس اتاق بازرگانی پاریس که بزرگترین اتاق بازرگانی دنیا است در ایران حضور دارد.

پاتریک دووجیان افزود: دو استان او دو سن و ایولین پویاترین و قوی ترین استان های فرانسه از لحاظ اقتصادی هستند هدف ما ایجاد روابط بسیار محکم با ایران و به خصوص با اصفهان است.

وی با بیان اینکه فرانسه از دوستان قدیمی و واقعی ایران است، گفت: روابط ایران و فرانسه بسیار تاریخی و قدیمی است و یک منطق تاریخی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد و این اراده ی را داریم با ایران در زمینه های مختلف همکاری کنیم و پس از برجام این روابط قوی تر شده است.

پاتریک دووجیان با اشاره به افزایش تعداد توریست ها، گفت: کار اینجا تمام نمی شود و این فرایند به صورت طولانی مدت ادامه خواهد داشت چرا که اهمیت خاصی برای افزایش روابط با ایران و اصفهان قائل هستیم.

دووجیان یادآور شد: صنعت گردشگری در افزایش شناخت مردم از یکدیگر می تواند بسیار مهم باشد و اصفهان در لیست میراث یونسکو قرار دارد و این موضوع حضور گردشگران را می تواند توجیه کند.

وی با بیان اینکه دو کشور ایران و فرانسه از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند، افزود: این دو کشور بسیار با نفوذ هستند و نقش بسیار مهمی را در برقرای صلح ایفا می کنند.

پاتریک دووجیان خواستار سرمایه گذاری در بخش ساخت هتل شد و گفت: ساخت بناهای تاریخی و مرمت هنرمندانه آن نشان از توانمندی اصفهانی ها در ساخت بناهای منحصر به فرد است.

وی افزود: اصفهان و استانهای که امروز مسئولان آن به این استان سفر کرده اند می تواند با یکدیگر روابط فرهنگی و نمایشگاه های فرهنگی متقابل برگزار کنند.

همچنین رئیس استان ایولین فرانسه در این جلسه گفت: در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی استان اصفهان در جهت ارتقای گردشگری این استان تصمیم گیری شد و فرانسه می تواند در این رابطه برنامه هایی در زمینه توریسم و آموزش برگزار کند.

پیر بدییر گفت: فرانسه می تواند در بخش آموزش های دانشگاهی با موضوع مدیریت، گردشگری، هتل داری و آشپزی از اصفهان دانشجو پذیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی پاریس نیز گفت: همواره روابط محکم و دوستانه میان دوکشور برقرار بوده است که از آن جمله می توان گفت که ما پذیرای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نوفل لوشاتو بودیم و دوم اینکه قرن ها پیش روابط دیپلماتیک بین ایران و فرانسه در ورسای شکل می گیرد این نشان دهنده دوستی میان دو کشور ایران و فرانسه است.

ژان کلود کاریلس اضافه کرد: پیشنهاد می کنم نمایشگاهی با عنوان از ورسای تا اصفهان و یا از اصفهان تا ورسای را در این محل که بسیار گردشگری است برگزار کنیم که اگر ایران موافقت کند این نمایشگاه را بازگشایی خواهیم کرد.