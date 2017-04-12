آمریکا به کره شمالی حمله پیش دستانه نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در واکنش به وحشت فراگیر در کره جنوبی به واسطه احتمال حمله آمریکا به کره شمالی، مقامات سئول به مردم کره جنوبی اطمنیان دادند که آمریکا اقدام به حمله پیش دستانه به کره شمالی نخواهد کرد.

اقدام جنون آمیز در حمله موشکی به سوریه و شدت گرفتن جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی و همچنین اقدام واشنگتن در اعزام یک ناو گروه به اقیانوس آرام سبب شدت گرفتن شایعه حمله آمریکا به کره شمالی شده است.

روز گذشته رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

همزمان با اعزام ناو گروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر حمله از سوی آمریکا، خاک این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

رئیس جمهوری آمریکا که چین را به انجام اقدامات بیشتری برای مهار این متحد خود ترغیب کرده است، در یک پیام توئیتری نوشت که کره شمالی «به دنبال دردسر می گردد» و آمریکا با کمک پکن یا بدون کمک آن «این مشکل را حل خواهد کرد».