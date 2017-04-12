تیم پیام به لیگ برتر صعود کرد ؛ عقاب راهی پلی آف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های استان قم به پایان رسید و تیم فوتبال پیام با کسب پیروزی در آخرین بازی خود با اقتدار قهرمان شد و جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد و عقاب نیز در پلی آف به میدان خواهد رفت.

تیم‌های فوتبال پیام و شاهین در یکی از بازی‌های مهم هفته پایانی لیگ دسته اول استان قم سه شنبه شب در ورزشگاه تختی با هم روبرو شدند که این دیدار در نهایت با پیروزی ۴ بر ۲ تیم پیام به پایان رسید و شاهین با این شکست شانس صعود به پلی آف را از دست داد.

عقاب، تیم دوم جدول رده بندی در ورزشگاه شهید حیدریان در بازی همزمان با نبرد پیام و شاهین موفق شد ۸ بر یک تیم آرمان را شکست داده و با اقتدار به عنوان تیم دوم جدول راهی مسابقه پلی آف با تیم هفتم جدول لیگ برتر شود.

آریا در دیدار برابر سهیل موفق شد یک بر صفر این تیم را شکست دهد و سهیل با این باخت در انتهای جدول قرار گرفت و در حالی که در بازی قبل تیم سرسخت شاهین را شکست داده بود در نهایت به دسته دوم سقوط کرد.

در دیگر بازی انجام شده یاران نیز که خطر سقوط را احساس می‌کرد موفق شد ۲ بر صفر پیروزان را شکست دهد و با توجه به شکست سهیل برابر آریا توانست در لیگ دسته اول باقی بماند.

در پایان لیگ دسته اول فوتبال استان قم که به صورت رفت و برگشت با حضور ۸ تیم برگزار شد تیم پیام جواز حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال استان قم را کسب کرد در حالی که در جدول نهایی پیام با ۳۰ امتیاز، عقاب با ۲۴ امتیاز و آریا با ۲۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم ایستادند.