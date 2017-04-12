مدیریت مصرف از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم اصغری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی و کاهش پیک بار تابستان سال ۹۶ که با همکاری مشترکین کشاورزی و مدیریت توزیع برق صوفیان برگزار شد، با تکیه بر تبریک سال جدید و نامگذاری سال ۹۶ به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مقوله ای نیست که تنها در صحبت باشد و باید تک تک مسؤولان باید با مدیریت مصرف، تحقق این موضوع مهم را در عمل نشان دهند و متوجه روند نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری به خصوص در دو سال گذشته در خصوص اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق صوفیان در این راستا با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم، اراده ملی و مدیریت جهادی است و اهتمام ویژه، وحدت، همدلی و همزبانی در این امر مهم را می طلبد، گفت: برق تمام زندگی نیست، اما تمام زندگی بستگی به برق دارد و متاسفانه نمی توان، آن را مثل آب پشت سدها یا در داخل ظروف نگه داشت و ذخیره کرد، از این رو، با نظر به اهمیت برق در زندگی بشری لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به هزینه های سنگین تولید انرژی برق، ادامه داد: متأسفانه بااینکه انرژی برق ذخیره شدنی نیست، اما تولید و مصرف مان همزمان نیست و در یک پیک مصرف نیاز به کاهش مصرف برق و مدیریت مصرف این انرژی ذخیره نشدنی را داریم.

اصغری در همین راستا با تاکید بر نقش کشاورزان در توسعه اقتصادی کشور و ضرورت مشارکت این قشر زحمت کش در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در فصل تابستان بار مصرفی شبکه برق به دلیل گرمای هوا نسبت به فصول دیگر به شدت افزایش می یابد و ما مصمم هستیم تا با ارایه جدول زمانی به مشترکین خود، پیک اوج مصرف را کاهش داده، و استفاده از وسایل با مصارف بالا را به زمان های کم مصرف تر انتقال دهیم و در صورت مشارکت داوطلبانه مشترکین چاه های کشاورزی در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به مدت یک ماه و میزان ۴ ساعت برای قطع داوطلبانه برق چاه خود، آنان را مشمول بخشودگی کامل هزینه های برق مصرفی خواهیم کرد.

وی با اشاره به تعداد چاه های بخش کشاورزی صوفیان، چاه های این بخش را ۲۴۰ حلقه دانست و با بیان اینکه این شهر با هفت درصد پس از مراغه، دومین رتبه مصرف برق آذربایجان شرقی را دارد، گفت: ۸۱ حلقه از این چاه ها هوشمند شده اند و اما با این حال، در پیک مصرف بخش کشاورزی، بار این میزان به افزایش ۱۰ درصدی نیز می رسد و در این راستا ما با مشارکت ۳۳ مشتری در سال گذشته، اقدام به صرفه جویی در مصرف برق در ساعت های پیک مصرف کردیم و در این خصوص، نزدیک ۳۵۰ میلیون تومان پاداش همکاری به مشترکان صرفه جوی تعرفه کشاورزی و صنعت آذربایجان شرقی پرداخت شده است که از این رقم، ۲۱۵ میلیون تومان را کشاورزان و صنعتگران صوفیانی دریافت کرده بودند و ۶۱ درصد این رقم مربوط به صوفیان بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق صوفیان در پایان از کشاورزان این شهر خواست تا با اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای با واحد مدیریت مصرف این شرکت، داوطلبانه مشارکت خود را اعلام نمایند.

بخش کشاورزی از مصادیق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی است

عطاءالله هاشمی رئیس نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این نشست ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، بخش کشاورزی را از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی دانست و با بیان اینکه بخش کشاورزی و روستایی سند زنده این اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: برکامه زمین گیر شدن دو بخش صنعت و خدمات در دوران تحریم، بخش کشاورزی، تنها بخشی بود که توانست استقلال خود را حفظ کند و به یک تراز مثبت تجاری برسد و در کنار حفظ آبروی کشور، به بهبود وضعیت سایر بخش ها نیز کمک کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان در ادامه با اشاره به بر نقش وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو بر وضعیت بخش کشاورزی و تأکید بر ضرورت کاهش هزینه های تولید در این بخش ادامه داد: در کنار تغذیه بخش کشاورزی از دو بخش نیرو و جهاد کشاورزی، پارامترهای دیگر هم در این بخش دخیل هستند و در این بخش، از میان این پارامترها، استفاده از نیروی برق و استصحاب آب از جمله عوامل کاهش هزینه ای هستند.

وی با انتقاد از بدقولی های وزارت نیرو در راستای برق دار کردن چاه های کشاورزی و تخصیص ۲۰ درصد از محل هدفمند کردن یارانه ها برای تجهیز بخش کشاورزی ابراز داشت: تنها راه مؤثر بر کاهش هزینه های استصحاب آب و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، اجرای طرح کاهش پیک بار مصرف برق و استفاده بهینه از آبیاری است و با نظر به وضعیت دریاچه ارومیه و موضوع احیای آن، لزوم کاهش ۴۰ درصدی برای پنج سال و جدیت آب منطقه ای استان و ستاد احیای دریاچه ارومیه بر اجرای این کاهش ۴۰ درصدی، ما باید بتوانیم هزینه تولید خودمان را با ابزار موجود در دست مان پایین بیاوریم و با مدیریت مصرف برق، موتورهای دیزلی و برق دار کردن چاه های کشاورزی، هماهنگی با مدیران چاه ها، کشاورزان و نمایندگان این چاه ها در این کاهش ۴۰ درصدی نقش خود را به خوبی ایفا نماییم.

هاشمی در همین راستا با تکیه بر وضعیت چاه های عمیق بخش صوفیان گفت: بیش از ۹۸ درصد چاه های عمیق کشاورزی در صوفیان اشتراکی هستند و هر کس سهم مشخصی دارد و برای هر چاهی حداقل پنج تا ۱۰ شریک می توان در نظر گرفت، از این رو، برنامه ریزی مصرفی پیش بینی شده و نبود مدیریت کافی بر آن می تواند موجب بروز خلل دیگر و عوامل منفی تاثیر گذار بر بهره وری آب شود.

وی در پایان، ضمن قدردانی از مدیریت شرکت توزیع برق صوفیان و تاکید بر اهمیت لوله کشی نهرهای اصلی و استفاده از لوله های بلاعوض برای جلوگیری از اتلاف و هدر رفت این نهرها، تحقق و اجرای بهتر برنامه های جهاد کشاورزی استان، ستاد احیای دریاچه ارومیه و آب منطقه ای استان در خطاب به مدیریت توزیع برق صوفیان، گفت: از اینکه این فرصت طلایی را در اختیار ما قرار می دهید، قدردان شماییم و ساعات پیک موتورهای خود را حتما مطابق با برنامه های اعلام شده از سوی این شرکت توزیع برق، تنظیم می کنیم و از شما می خواهیم که ساعات پیک بار مصرف را به گونه ای مدیریت و اعلام کنید که مانع بهره وری آب کشاورزان نشود.