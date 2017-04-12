بوستان باران در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فدائی‌فر روز چهارشنبه در آئین افتتاح بوستان باران در ناحیه شهری کوثر که با حضور محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای شهر قزوین، سایر مسوولان استانی و شهری و اهالی این ناحیه برگزار شد، افزود: بوستان باران در مساحت ۴هزار مترمربع با اعتبار عمرانی ۶۰۰میلیون تومان احداث شده است.

وی افزود: بوستان باران با استانداردهای احداث یک بوستان احداث و دارای امکاناتی چون سرویس بهداشتی، مبلمان شهری، نورپردازی و فضای سبز احداث شده است.

این مقام مسوول بیان کرد: از ۴هزار مترمربع فضای این بوستان ۲هزار مترمربع آن فضای سبز است که این مهم در راستای ایجاد و گسترش فضای سبز و نشاط می‌باشد.

وی توضیخ داد: تعاونی کوثر که اکنون نام آن موسسه میثاق رزم آوران است نسبت به شهرداری قزوین تعهد دارد تا ۶ بوستان در ناحیه شهری کوثر احداث کند که این بوستان اولین بوستانی که از تعهدات این موسسه احداث شده است.

فدائی‌فر بیان کرد: شهروندان ناحیه شهری کوثر نیاز به ارائه خدمات بهتری دارند و امیدواریم ۵ بوستان دیگر به زودی از سوی موسسه میثاق رزم آوران احداث و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی به احداث سرویس بهداشتی اشاره و بیان کرد: احداث سرویس‌های بهداشتی یکی از اقدامات مهم و ضروری در شهر قزوین بود که خوشبختانه شهرداری قزوین در این زمینه موفق بوده و هر ساله تعدادی سرویس بهداشتی برای افزایش رفاه حال شهروندان احداث کرده است.

وی اضافه کرد: در این بوستان سرویس بهداشتی احداث شده است که قابلیت بهره برداری برای معلولان و افراد کم توانا دارد و این مهم جای تقدیر و تشکر دارد.

فدائی فر بیان کرد: سازمان های شهرداری قزوین در کنار هم به خوبی قرار می‌گیرند تا پروژه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد که در اجرای این پروژه شرکت بهسازان آینده قزوین، سازمان خدمات طراحی و زیباسازی به خوبی در کنار هم قرار گرفتند.