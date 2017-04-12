۱۸ دوربین در جاده های استان ایلام راه اندازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده امروز جمع اصحاب رسانه،اظهار داشت: از ابتدای اسفند ماه تا امروز گواهینامه ۴۰ راننده فاقد سلامت جسمی و روحی ضبط و صاحبان این گواهینامه ها به مرجع قضایی معرفی شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح سلامت رانندگان واخذ تست اعتیاد از آنها، گفت: رانندگان متخلفی که گواهینامه آن ها اخذ شده است به مدت شش ماه از رانندگی محروم شده اند.

سرپرست پلیس راه ایلام در ادامه به طرح نظارتی سامانه سپهتن اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) تحت کنترل قرار خواهند گرفت.

وی تأکید کرد:شرکت های مسافربری طبق ماده ۱۱ و ۱۳ در صورت تخلف به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معرفی می شوند .

سرهنگ همتی زاده با اشاره به فعال بودن چهار دوربین ثبت تخلف در سطح جاده های استان، گفت: در حال حاضر فعالیت های مقدماتی راه اندازی و نصب ۱۴دوربین دیگر در جاده های استان انجام شده و تا پایان سال ۱۸ دوربین ثبت تخلف در جاده های استان فعال خواهند بود.

سرپرست پلیس راه ایلام در پایان آموزش و فرهنگ سازی را مهمترین راهبرد کاهش حوادث رانندگان عنوان کرد و از همراهی خوب اصحاب رسانه در این راستا تقدیر کرد.