به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، امروز با برگزاری دیدارهای دو نفره مردان و انفرادی زنان در چین پیگیری شد. در این روز از مسابقات و در بخش مردان، تیم دوبل لطفی و روئین تن در مصاف با ویتنام ۳ بر صفر شکست خورد و ترکیب احمدیان و طاهرخانی نیز دیدار برابر سنگاپور را با نتیجه ۲ به ۳ واگذار کرد.

تیم های دوبل تنیس روی میز ایران با متحمل شدن شکست در نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا، از دور مسابقات کنار رفتند.

امروز همچنین رقابت های انفرادی بخش بانوان آغاز شد. در این بخش از مسابقات، مریم صامت و فاطمه جمالی فر در مصاف با نمایندگان قرقیزستان و اردن به برتری ۳ بر صفر دست یافتند. ندا شهسواری با همین نتیجه حریفی از لبنان را شکست داد. مهشید اشتری نیز ۳ بر صفر ورزشکار بنگلادش را از پیش رو برداشت.

بدین ترتیب صامت، جمالی فر، شهسواری و اشتری با شکست حریفان خود به دور دوم بخش انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا صعود کردند در حالیکه صبا صفری از صعود بازماند. وی در مصاف با نماینده هنگ کنگ ۳ بر صفر شکست خورد و نتوانست به دور دوم راه یابد.