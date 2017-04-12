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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

در سانحه تصادف اتوبوس شیراز-همدان؛

آرمین رهبین استاد تئاتر دانشگاه آزاد شیراز درگذشت

آرمین رهبین استاد تئاتر دانشگاه آزاد شیراز درگذشت

شیراز- آرمین رهبین استاد نمایش و مدیرگروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد شیراز، و از هنرمندان بنام تئاتر فارس بر اثر سانحه امروز اتوبوس شیراز - همدان درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین رهبین نویسنده کتاب و مدرس دانشگاه صبح چهارشنبه در حادثه تصادف اتوبوس در همدان درگذشت.

شروع فعالیت این استاد نام آشنای تئاتر دانشگاه سال ۷۲ با بازیگری و کارگردانی بود که افزون بر آن عضو کانون کارگردانان تئاتر ایران، نویسنده کتاب و مدرس دانشگاه، ۱۲ دوره حضور در جشنواره فجر، میثاق، جشنواره فیلم دبی و... در کارنامه هنری این تئاتری شیراز دیده می شود.

او که دانش آموخته رشته تئاتر در مقطع فوق لیسانس بود متولد ۱۳۵۱ در گروه تئاتر سروش فعالیت مستمری داشت.

«ریشه های نمایش در آیین های ایران باستان» عنوان یکی آز آثار مکتوب رهبین است که در قالب کتاب منتشر شده است.

در پی این حادثه تلخ برای جامعه فرهنگ و هنر فارس؛ افتتاح پلاتو استاد پورشکیبایی که قرار بود ساعت ۱۸ چهارشنبه ۲۳ فروردین جاری انجام شود، به روز دیگری موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه اتوبوس شیراز-همدان صبح امروز حوالی باغ بهشت همدان واژگون شد که در این حادثه ۲ نفر کشته شدند.

کد مطلب 3950906

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