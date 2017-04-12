مردم پولشان را پس بگیرند و دوباره ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سید علی اکبر طاهری افزود: ساخت ۹۵ هزار واحد مسکن مهر پرند از سال ۸۸ شروع شد که در دولتهای گذشته ۱۷ هزار واحد آن تکمیل شده است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۳ هزار واحد آن را تحویل دادیم.

طاهری با اشاره به مشکلات مسکن مهر پرند افزود: جانمایی نامناسب از عوامل تاخیر در واگذاری ها بود و برخی از بلوک ها نیازمند ساخت دیوار حائل بوده که هزینه گزافی هم داشته است.

مدیر عامل شهر جدید پرند تصرح کرد: مسکن ارزان قیمت اساس کار مسکن مهر بود که جانمایی نامناسب باعث افزایش قیمت مسکن شد.

وی تاکید کرد: برای اینکه شرایط زندگی را برای ساکنان مهیا کنیم در آماده سازی محوطه بلوک ها، سقف آورده متقاضیان را به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساندیم و بقیه هزینه ها را دولت تامین کرد.

طاهری تاکید کرد: اواخر سال ۹۳ و اوایل ۹۴ قیمت مسکن مهر شهر جدید پرند را نهایی کردیم و با پیمانکاران اتمام حجت شد تا به دنبال افزایش قیمت ها نباشند.

وی ادامه داد: از ۲۵ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده در شهر جدید پرند ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد آن دارای متقاضی موثر با پیشرفت ۷۵ درصدی است که تا پایان دولت یازدهم با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تسهیلات وام از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومانی آورده مردم افزایش یافت که به تکمیل پروژه ها منجر خواهد شد.

طاهری افزود: با توجه به اینکه ۷۰ درصد پیمانکاران، قرارداد با بانک مسکن دارند و تسهیلات جذب کردند، موظف هستند براساس جدول زمانبندی واحدها را تحویل دهند.

مدیر عامل شهر جدید پرند تاکید کرد: ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی هستند که با برداشتن شرایط ۴ گانه، شرایط را برای متقاضیان سهل کردیم.

وی با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی واحدهای فاقد متقاضی گفت: پروژه ها از ۴۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تعاونی ها و ارگان هایی که نیاز به واحد مسکونی دارند، همکاری می کنیم.

طاهری تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، واحدهای مسکن مهر را پس از تکمیل تامین آب، برق و فاضلاب تحویل می دهیم.

وی افزود: واحدها با امکانات کامل تحویل متقاضیان می شود و ۴۸ ساعت بعد از سکونت متقاضیان، انشعاب گاز نیز نصب می شود.

مدیرعامل شهر جدید پرند افزود: در ابتدای ۹۵ افراد خوش حساب با افراد بد حساب جابه جا شدند که سرعت تحویل را افزایش داد.

وی تصریح کرد: ساخت فرهنگسرا در شرح وظایف ما نیست اما ما اقدام به ساخت آن کردیم و زمین رایگان به دستگاه ها برای ساخت فضاهای فرهنگی، درمانی، انتظامی و ... می دهیم؛ به طوری که مرکز بهداشت و کلینک تخصصی در هر ۳ فاز پرند ساخته شده است.