به گزارش خبرنگار مهر، علی معظمی گودرزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرداخت بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان کمیته امداد با توجه به اولویت توانمندسازی فرهنگی مددجویان، خدمات فرهنگی مختلفی به خانواده ها و دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت ارائه می کند.

وی با اشاره به پرداخت کمک هزینه شهریه به ۲۰۰ نفر از دانشجویان تحت حمایت این شهرستان، گفت: سال تحصیلی ۹۶- ۹۵، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی و شهریه به ۲۰۰ دانشجوی تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد گفت: این دانشجویان در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های آزاد، شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

معظمی گودرزی به دیگر خدمات ارائه شده به جامعه دانشجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: کمیته امداد با توجه به اولویت توانمندسازی فرهنگی مددجویان، خدمات فرهنگی مختلفی به خانواده ها و دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت ارائه می کند.

وی برگزاری دوره های آموزشی و جلسات مشاوره تحصیلی و شغلی، ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان و همچنین برگزاری اردوهای تخصصی توسط کمیته امداد برای این

گروه از جامعه هدف را از جمله برنامه های این نهاد برشمرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد تاکید کرد: تمامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد، کمک هزینه تحصیلی دریافت نمی‌کنند بلکه تنها بخشی از آنها مشمول دریافت شهریه هستند که بیشتر آنها از میان دانشجویان فنی حرفه‌ای انتخاب شده‌اند.

وی با بیان اینکه رشته‌های بدون کاربرد و بدون آینده شغلی توسط کمیته امداد حمایت نمی‌شوند ادامه داد: تمرکز کمیته امداد بیشتر بر رشته‌های فنی و حرفه‌ای است به علت آنکه این رشته‌ها برای فرد بازار کار ایجاد کرده و می‌تواند وی را در مسیر توانمند سازی قرار دهد، اما برخی رشته‌ها در اولویت کمیته امداد برای پرداخت شهریه نیستند.