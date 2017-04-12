رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در رشته کراس کانتری بانوان با قهرمانی رکابزنان تهرانی ها در دو رده جوانان و بزرگسالان به پایان رسید.

در رده سنی جوانان مائده سالاری از تیم لیو ایران و مهسا ماویز از تیم رکابزنان غرب تهران اول و دوم شدند، در رده سنی بزرگسالان فرانک پرتوآذر از تیم فستوس کیوب، گلناز نخیی از تیم هیئت مرکزی و مونا فرح بخشیان از تیم رکابزنان غرب تهران اول تا سوم شدند.

مرحله دوم لیگ کوهستان در رشته کراس کانتری بانوان با شرکت ۲۲ رکابزن در روستای نیاق برگزار شد.

رقابتهای مردان هم که قرار بود امروز پیگیری شود به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

مسابقات بخش دانهیل مردان فردا در ارتفاعات قله شجاع الدین برگزار خواهد شد.

دو فوتبالیست استان در لیست نهایی تیم ملی ناشنوایان

در پایان سه مرحله اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان، مظاهر شیرزاد و سیدامیر حسینی از قزوین به ترکیب نهایی راه یافتند.

مسابقات فوتبال المپیک ناشنوایان و کم شنوایان، اول تیرماه در سامسون ترکیه برگزار می شود.

نماینده استان در هفته سوم لیگ دو فوتسال کشور به میدان می رود

در ادامه این رقابت ها و در بازی هفته سوم تیم مدافعان حرم تاکستان در بازی خانگی برابر هیئت فوتبال کاشان به میدان می رود.

این بازی روز جمعه ۲۵ فروردین از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن امام خمینی (ره) تاکستان برگزار می شود.

نماینده استان در دو بازی گذشته خود یک برد و یک باخت در کارنامه دارد.

تنیسور استان به همراه تیم پینگ‌پنگ مردان در جایگاه نهم ایستاد

حمید رضا طاهرخانی تنیسور قزوینی به همراه تیم تنیس روی میز مردان کشورمان با پیروزی مقابل تایلند، در رده نهم رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین قرار گرفت.

تیم ملی کشورمان در پایان این رقابت ها با شکست تایلند، در رده نهم این تورنمنت قرار گرفت.

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان با دو رتبه سقوط نسبت به دوره قبل در رده نهم ایستاد.

دو نشان طلا دوندگان استان در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان رقابت های آغاز فصل دو و میدانی، زهرا جعفرآبادی در رشته۱۰۰۰۰متر پیاده روی قهرمان شد، شهلا محمودی دیگر دونده استان هم در رشته۴۰۰متر بامانع به مقام قهرمانی دست یافت.

رقابت های دو و میدانی آغاز فصل قهرمانی بانوان کشور با حضور ۱۱۱ ورزشکار در ورزشگاه حافظیه شهر شیراز برگزار شد.

جشنواره بادبادک ها در آبیک برپا می شود

به گفته رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان آبیک، جشنواره بادبادک ها جمعه در میدان مادر شهر آبیک برگزار می شود.

فرانک فیض‌اللهی گفت: جشنواره باد بادک ها برای تمام گروه های سنی از ساعت ۱۰ صبح در میدان مادر این شهر برگزار خواهد شد.

عموم مردم و شهروندان آبیکی می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

کونگ فوکار استان در مسابقات تورنمنت جهانی قهرمان شد

پویان رحمانی کونگ فوکار تاکستانی در رقابت هایتورنمنت جهانی باکو با شکست حریفان به نشان طلا دست یافت.

رحمانی با موفقیت در این رقابت ها سهمیه حضور در مسابقات داخل سالن آسیا که اردیبهشت سالجاری در عشق آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد را کسب کرد.

این رقابت ها از ۱۸ تا ۲۴ فروردین ماه در باکو برگزار شد.