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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

داعش گوش‌های ۳۳ نفر از عناصر خود را در شهر «موصل» بُرید

داعش گوش‌های ۳۳ نفر از عناصر خود را در شهر «موصل» بُرید

یک منبع نظامی در استان نینوا عراق اعلام کرد که تروریستهای داعش گوش های ۳۳ نفر از عناصر خود را به دلیل تلاش آنها برای فرار از میادین نبرد در موصل، بریدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع نظامی در عراق در سخنانی گفت: گروه تروریستی داعش، دیروز سه شنبه، اقدام به بریدن گوش های ۳۳ تن از عناصرش کرد که در درگیری با نیروهای امنیتی عراق از صحنه نبرد گریخته بودند.

به گفته این منبع، داعش تروریست های فراری را در زندانی در ساحل راست موصل زندانی کرده بود.

این منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به اینکه سرکرده های داعش درباره بریدن هر دو گوش عناصر فراری از میادین نبرد برای دومین بار هشدار داده بودند، افزود: داعش در یکی از بیمارستان های نینوا اقدام به بریدن گوش تروریست های فراری کرده بود.

این منبع تصریح کرد: این اقدام راهکاری جدید است که تروریست ها علیه عناصر خود به کار می برند، چراکه اتخاذ چنین راهکاری به جای کشتن عناصر فراری، موجب کاهش جنگجویان نمی شود.

به گفته این منبع، به علت محاصره کامل ساحل راست موصل توسط نیروهای امنیتی و نزدیک شدن به زمان آزادسازی این منطقه، تروریست ها در حال حاضر، به شدت از کاهش عناصر مسلح و فرار بسیاری از آنها رنج می برد.

کد مطلب 3950931

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