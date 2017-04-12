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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

فرمانده نیروی انتظامی آستارا خبر داد؛

کشف بیش از ۴ میلیون نخ سیگار قاچاق در آستارا

کشف بیش از ۴ میلیون نخ سیگار قاچاق در آستارا

آستارا- فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف بیش از چهار میلیون نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ رسول عزیزی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی سه راهی قلعه محور اردبیل- آستارا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند، افزود: در این رابطه راننده ۳۸ ساله این کامیون دستگیر شد.

سرهنگ عزیزی در ادامه از بازرسی واحد های عرضه مواد دخانی آستارا اشاره و خاطرنشان کرد: در این عملیات پنج دستگاه قلیان شارژی اعتیاد آور و ۹ هزار و ۷۰۰ نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید براینکه در این رابطه یک متهم ۳۰ ساله نیز دستگیر شد، اعلام کرد: ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده ۱۰ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته این مسئول متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3950935

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