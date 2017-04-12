کشف بیش از ۴ میلیون نخ سیگار قاچاق در آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ رسول عزیزی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی سه راهی قلعه محور اردبیل- آستارا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند، افزود: در این رابطه راننده ۳۸ ساله این کامیون دستگیر شد.

سرهنگ عزیزی در ادامه از بازرسی واحد های عرضه مواد دخانی آستارا اشاره و خاطرنشان کرد: در این عملیات پنج دستگاه قلیان شارژی اعتیاد آور و ۹ هزار و ۷۰۰ نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید براینکه در این رابطه یک متهم ۳۰ ساله نیز دستگیر شد، اعلام کرد: ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده ۱۰ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته این مسئول متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.