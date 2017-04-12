علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پارکومتر در برخی از خیابان‌های اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در خیابان‌های شریعتی، توحید و نظر به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.

وی به اجباری شدن اجرای طرح پارکومتر در خیابان‌های اصفهان از اول اردیبهشت ماه اشاره کرد و ابراز داشت: از اول اردیبهشت ماه این طرح علاوه بر خیابان‌های مذکور در خیابان‌های شیخ بهایی، آیت‌الله طالقانی، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله کاشانی و آیت الله شمس آبادی اجرایی می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه طرح پارکومتر به صورت هوشمند اجرایی می‌شود، اضافه کرد: بر این اساس هزینه پارکومتر در نیم ساعت اول به صورت رایگان، در ساعت اول ۱۰ هزار ریال و در ساعت دوم ۱۵ هزار ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه هر خودرویی که بعد از ساعت دوم از محل جابجا نشود شامل اعمال قانون خواهد شد، اضافه کرد: با اجرای این طرح مدت ماندگاری خودروها در یک مکان را کاهش داده و در کنار اجرای عدالت برای همه شهروندان می‌توان به برنامه‌ریزی بهتر شهروندان در انجام کارهایشان نیز کمک کرد.