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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

طرح پارکومتر از اول اردیبهشت در خیابان‌های اصفهان اجباری می‌شود

طرح پارکومتر از اول اردیبهشت در خیابان‌های اصفهان اجباری می‌شود

اصفهان – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: طرح پارکومتر از ابتدای اردیبهشت امسال در خیابان‌های اصفهان به صورت اجباری و همراه با اعمال قانون اجرایی می‌شود.

علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پارکومتر در برخی از خیابان‌های اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در خیابان‌های شریعتی، توحید و نظر به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.

وی به اجباری شدن اجرای طرح پارکومتر در خیابان‌های اصفهان از اول اردیبهشت ماه اشاره کرد و ابراز داشت: از اول اردیبهشت ماه این طرح علاوه بر خیابان‌های مذکور در خیابان‌های شیخ بهایی، آیت‌الله طالقانی، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله کاشانی و آیت الله شمس آبادی اجرایی می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه طرح پارکومتر به صورت هوشمند اجرایی می‌شود، اضافه کرد: بر این اساس هزینه پارکومتر در نیم ساعت اول به صورت رایگان، در ساعت اول ۱۰ هزار ریال و در ساعت دوم ۱۵ هزار ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه هر خودرویی که بعد از ساعت دوم از محل جابجا نشود شامل اعمال قانون خواهد شد، اضافه کرد: با اجرای این طرح مدت ماندگاری خودروها در یک مکان را کاهش داده و در کنار اجرای عدالت برای همه شهروندان می‌توان به برنامه‌ریزی بهتر شهروندان در انجام کارهایشان نیز کمک کرد.

کد مطلب 3950936

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