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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی:

توسعه مسائل فرهنگی نیازمند همکاری همه افراد جامعه است

توسعه مسائل فرهنگی نیازمند همکاری همه افراد جامعه است

زنجان-معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی گفت: در مسائل فرهنگی باید همه افراد وارد صحنه شده و فعالیت کنند و در کمیته امداد امام خمینی نیز به دنبال این هستیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین احمدیان ظهر چهارشنبه در جمع معاونین کمیته امداد امام خمینی(ره)استان زنجان، بر فعالیت همگانی در حل مشکلات فرهنگی تأکید کرد و افزود: سه محور اصلی فرهنگی، اشتغال و مسکن از موضوعات مورد توجه در کمیته امداد امام خمینی است و در همین زمینه اقدامات متعددی در کمیته امداد انجام شده است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: کار فرهنگی باید بر اساس قرآن و اهل بیت باشد وامروز دشمنان با هجمه‌های فرهنگی مختلف به دنبال انحراف جوانان هستند.

احمدیان تاکید کرد: نخستین گام در کمیته امداد باید شناخت خداوند باشدو در این بخش باید با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه فرهنگی و کارشناسان اهل فن از انحراف مددجویان جلوگیری کرد.

وی به آسیب‌های ناشی از طلاق و مسائل اجتماعی که سرریز آن متوجه کمیته امداد امام خمینی  است اشاره کردو گفت: باید با اقدامات زیربنایی فعالیت‌های موثر در زمینه تقویت بنیان خانواده تلاش شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد تصریح کرد: در مسائل فرهنگی باید همه افراد وارد صحنه شده و فعالیت کنند و در کمیته امداد امام خمینی نیز به دنبال این هستیم که کارهای فرهنگی بر اساس سیره اهل بیت (ع) پیاده‌سازی شود.

احمدیان افزود: الگوی فعالیت در کمیته امداد، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است و باید فرهنگ انس با قرآن را در بین مددجویان نهادینه کرده و به یک نقطه مطلوب برسیم.

وی  با اشاره به فعالیت ۳۵ هزار نفر در خوابگاه‌ها و کانون‌های کمیته امداد امام خمینی گفت: در زمینه فعالیت‌های اردویی نیز به ۵۰۰ هزار مددجو خدمات ارائه شده است.

کد مطلب 3950937

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