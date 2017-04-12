برگزاری مسابقه ادبی« دست های دعا» همزمان با ایام اعتکاف در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیدی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با آغاز مراسم معنوی اعتکاف حوزه هنری لرستان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان مسابقه ادبی «دستهای دعا» را در میان هفده هزار شرکت کننده در این مراسم برگزار می کند.

وی همزمانی مراسم معنوی اعتکاف را با هفته هنر انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای معرفی هنر انقلاب اسلامی دانست و گفت: وجود هفده هزار مخاطب و زمان کافی برای تفکر در محیطی آرام فرصتی مناسب برای اثر گذاری هنر انقلاب است.

رئیس حوزه هنری لرستان افزود: بر همین اساس حوزه هنری لرستان اقدام به برگزاری مسابقه خاطره نویسی اعتکاف باعنوان «دستهای دعا» کرده است که پرمخاطب ترین برنامه این حوزه در سال محسوب می شود.

امیدی پور یکی از ویژگی های این مسابقه را تنوع مخاطبان دانست و افزود: با توجه به همکاری میان حوزه هنری لرستان و سازمان تبلیغات اسلامی استان فرم این مسابقه به صورت همزمان در 9 شهرستان استان و حتی در بخش ها و مناطق روستایی استان نیز توزیع می شود.

وی گفت: این مسابقه در دو قسمت خاطره و دعا برگزار می شود و در پایان از 100 دعای برگزیده در سه بخش مناجات (زیباترین دعای معنوی) حاجات (زیباترین دعای مادی) و ظهور (زیباترین دعای فرج) تقدیر به عمل می آید و رتبه های برتر بخش خاطره نویسی (خاطرات اعتکاف) معرفی می شوند.