۳ جوان دانشجو در محور رشت-قزوین کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به وقوع یک فقره تصادف صبح امروز اشاره و اظهار کرد: این تصادف بین یک تریلی کِشنده اسکانیا با سواری پراید رخ داد.

وی با بیان اینکه تصادف در محدوده رودبار جاده رشت- قزوین اتفاق افتاد، افزود: راننده و دو سرنشین خودروی سواری پراید که همگی جوان و دانشجو بودند در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده کامیون در کنترل وسیله نقلیه را علت این تصادف مرگبار اعلام کرد و گفت: تخطی از سرعت مطمئنه یکی از بیشترین عوامل بروز حوادث رانندگی محسوب می شود.

سرهنگ محمدپور خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حادثه ‌ساز همانند سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و راست همچنان برابر اعلام قبلی خط قرمز پلیس است و مأموران با این تخلفات به طور جدی برخورد می ‌کنند.