  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

دراثر تصادفی شدید؛

۳ جوان دانشجو در محور رشت-قزوین کشته شدند

۳ جوان دانشجو در محور رشت-قزوین کشته شدند

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از کشته شدن سه جوان دانشجو در اثر تصادف یک دستگاه تریلی با سواری پراید در محدوده رودبار جاده رشت- قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به وقوع یک فقره تصادف صبح امروز اشاره و اظهار کرد: این تصادف بین یک تریلی کِشنده اسکانیا با سواری پراید رخ داد.

وی با بیان اینکه تصادف در محدوده رودبار جاده رشت- قزوین اتفاق افتاد، افزود: راننده و دو سرنشین خودروی سواری پراید که همگی جوان و دانشجو بودند در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده کامیون در کنترل وسیله نقلیه را علت این تصادف مرگبار اعلام کرد و گفت: تخطی از سرعت مطمئنه یکی از بیشترین عوامل بروز حوادث رانندگی محسوب می شود.

سرهنگ محمدپور خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حادثه ‌ساز همانند سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و راست همچنان برابر اعلام قبلی خط قرمز پلیس است و مأموران با این تخلفات به طور جدی برخورد می ‌کنند.

کد مطلب 3950953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها