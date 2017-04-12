بدون سند و مدرک کسی را رد صلاحیت نکنید/اصل بر برائت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر چهارشنبه در نشست اعضای هیأت عالی نظارت استان هرمزگان با روسای هیئت‌های نظارت شهرستان‌های مختلف استان هرمزگان، با بیان اینکه هیئت‌های نظارت مورد وثوق و اعتماد مردم هستند، بیان داشت: اساسا کاری که انجام می‌دهیم در مسیر تحقق مردم‌سالاری دینی و خدمت به مردم است.

مرادی با بیان اینکه هشت هزار و ۸۵۰ نفر برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر و روستا نام نویسی کرده اند، عنوان کرد: تمام این افراد برای خدمت به مردم و رشد روستا یا شهرشان وارد عرصه انتخابات شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای هیئت‌های نظارت باید آبروی افراد را نگه دارند و بدون بررسی و به استناد شنیده ها و گفته های اطرافیان اقدام به تایید و رد صلاحیت هیچ کس نکنند. از تجسس در زندگی افراد خودداری کنید.

به گفته وی، تا جایی که امکان دارد، زمینه حضور افراد را در این رقابت فراهم کنید مگر این که به مدرکی متقن و مهم رسیده باشید که آنگاه نیز باید خدا را در نظر گرفته و رای و نظر خودتان را اعلام کنید.

مرادی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را مهم عنوان کرد و افزود: سه انتخابات در استان هرمزگان پیش روی داریم انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات ریاست جمهوری در استان و انتخابات میان دوره ای مجلس در غرب استان هرمزگان که نیازمند ایجاد شور و اشتیاق میان مردم برای شرکت در انتخابات است. از این رو تایید صلاحیت ها می تواند به برگزاری پر شور انتخابات کمک کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای هرمزگان تأکید کرد: آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این مسئله تأکید کردند که نظر مراجع ۴ گانه نظر مشورتی است و تفاوتی که ما با شورای نگهبان داریم در این است که دست شورای نگهبان برای نظارت استصوابی باز است اما در موضوع انتخابات شوراها این گونه نیست و ما باید بر اساس استدلال و ادله مشخص و بر پایه گزارش‌های واقعی و مستدل نسبت به رد صلاحیت افراد اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: در جلسه ای که آقای هاشمی تختی با دوستان اداره اطلاعات داشته‌ است و دوستان ما در مجموعه اداره اطلاعات نیز گفته‌اندکه نظر ما در مورد افراد در انتخابات، نظر مشورتی است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای هرمزگان اظهار داشت: فردی در یک منطقه از استان کاندیدا شده و به من زنگ زده که فرد مقابل مرا رد صلاحیت کن. به این شکل که نمی‌توان برخورد و رفتار کرد و بنابراین ما در این دوره توجهی به گفته‌ها و نظرات افراد بر علیه یکدیگر نداریم و بدون مدرک و مستندات قوی کسی را رد صلاحیت خواهیم کرد.