به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوری پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال خراسان شمالی طی سال ۹۶، اظهار کرد: با تشکیل مرکز شتابدهی کسبوکار در خراسان شمالی مربیان کارآفرین و تیمهایی که با اصول کارآفرینی آشنایی دارند بهمنظور بررسی ایدهها مستقر خواهند شد.
نوری افزود: این تیم ها با بررسی ایدهها آنها را برای ورود به بازار و ارتباط با سرمایهگذاران آماده میکنند تا ایدههایی که قابلیت تجاریسازی رادارند به کسبوکار تبدیل کنند.
کلنگ زنی نخستین پارک کارآفرینی و خلاقیت کودکان
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از کلنگ زنی نخستین پارک کارآفرینی و خلاقیت کودکان در خراسان شمالی خبر داد و گفت: این پارک طی امسال کلنگ زنی میشود و آموزش فرهنگ کارآفرینی از سنین کودکی ایجاد میشود.
نوری همچنین تأسیس مدرسه کارآفرینی را از دیگر برنامههای این اداره کل طی امسال اعلام کرد.
وی با اشاره به ایجاد تولیدی پوشاک در خراسان شمالی گفت: با توجه به اینکه ایجاد تولیدی پوشاک نقش زیادی در اشتغال دارد از سال گذشته در تلاش هستیم تا تولیدات این بخش را دو برابر کنیم.
نظر شما