برگزاری جشن نوروز در روستاهای کردستان توهین به خانواده شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه های جمعی استان که در سالن جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان برگزار شد، گفت: یکی از دلایلی که خداوند انسان را خلق کرد و برای آن ارزش قائل شد، انجام وظیفه خلیفه الله توسط انسان است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار داشت: از روز اول تا پایان زندگی بشر حق و باطل وجود داشته و در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و همیشه کسی که حرف حق را می زند سختی ها را متحمل می شود.

وی افزود: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماموریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر همانطور که از اسمش پیداست تلاش برای زدودن منکرات و امر به معروف و خوبی ها است.

الله مرادی با بیان اینکه در این ستاد با تکیه بر نیرو های مردمی تذکر لسانی و امر به معروفات را انجام داده ایم، گفت: در طی سال های گذشته فعالیت های صورت گرفته اما نمره قبولی به خود نمی دهیم اما در تلاش برای انجام بیشتر فعالیت ها در این راستا هستیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ارزش های خود سرمایه های عظیمی را تقدیم کرد که باید از آنها حمایت و راه آنها را ادامه دهیم.

الله مرادی گفت: انقلاب صورت گرفت تا آزادی های حیوانی آن زمان را به آزادی های انسانی تبدیل شود و به آن اهدافی که خداوند امر کرده بود، برسیم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ کار های زیادی انجام شد، افزود: فعالیت های فرهنگی متنوعی را برگزار کرده که بیشتر فعالیت های انجام شده در این برنامه ها ایجابی بوده و کمترین فعالیت سلبی را داشته ایم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار داشت: با یک ستاد ۱۰ نفره نمی توانیم فعالیت زیادی داشته باشیم بلکه نیازمند حمایت مردم هستیم تا بیایند و فعالیت های این ستاد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر افزایش پیدا کند.

وی افزود: تشکیل مجمع نخبگان امر به معروف حول محور فکر و اندیشه و بررسی تمام معضلاتی که در جامعه وجود دارد و کارشناسی تخصصی برای انجام ماموریت‌ هایی که در این راستا انجام جزو مهمترین فعالیت سال ۹۵ این ستاد تلقی می شود.

الله مرادی گفت: در سال ۹۶ هم ۱۲۰ برنامه عمومی در سطح استان و بیش از هزار برنامه مصوب شده در سطح شهرستان ها را دستور کار داریم که در بخش‌های فرهنگی، اجرایی، نظارتی و اقداماتی بیشترین فعالیت انجام می شود چون که موجب توسعه امر به معروف و نهی از منکر خواهد شد.

افرادی با نام مدیر کل عملاً به دنبال شاد کردن دل ضد انقلاب هستند

وی افزود: گاهی شاهد اقداماتی هستیم که نه تنها با فرهنگ منطقه مرتبط نیست بلکه در راستای تخریب فرهنگی منطقه انجام می شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار داشت: این ستاد حتی یک درصد هم مخالف شادی و نشاط در جامعه نیست اما اعتقاد داریم که شادی باید بر مبنای اسلامی و در راستای شرع دین اسلام باشد.

وی با انتقاد از برنامه‌ هایی که با عنوان جشن نوروز در روستاها برگزار می‌شود، افزود: بعضی‌ها در نظام جمهوری اسلامی با نام مدیر کل عملا دنبال شاد کردن دل ضد انقلاب هستند و طوری حرف می‌زنند که ما فرهنگ مردم کردستان را نمی‌دانیم و از خارج از استان آمده‌ ایم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان عنوان کرد: قطعا پشت سر این برنامه‌ ها افراد کج فهمی هستند که شاید دیدگاه سیاسی نداشته باشند اما در ملی گرایی و لیبرالی بودن آن‌ ها شکی نیست.

الله مرادی با بیان اینکه استان کردستان به استان مسجد و مناره معروف است مقام معظم رهبری آن را استان فرهنگی نام نهاندند، گفت: افرادی امروزه در سمت مدیر کلی قرار گرفته‌ و برنامه‌ هایی را در قالب میراث فرهنگی ترویج می‌کنند که جز بی بند و باری و توهین به مردم کردستان چیز دیگری از آن خارج نمی‌شود.

وی افزود: گاهاً حرکت آنها باعث می‌شود جریاناتی که در ذهن مردم مرده‌ اند و تاریخچه‌ای بسیار سیاه در ذهن مردم دارند، بار دیگر زنده و به خانواده شهدا و ایثارگران توهین کنند.

الله مرادی گفت: نوروز ۹۵ نوروزی بود که دل خانواده های شهدا لرزید و حتی اگر گروهک های ضد انقلاب نیز بر سر کار بودند چنین کاری را نمی کردند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان تاکید کرد: به عنوان یک فرزند شهید باکی ندارم و به شخصه اعلام کنم اگر مسئولین سیاسی و امنیتی استان با اینگونه افراد که در جهت ترویج افکار ضد انقلاب و ترویج بی بند و باری تلاش می‌کنند، ایستادگی نکنند مستقیم وارد عمل می‌شویم.

وی در پایان در خصوص انتخابات پیش رو گفت: حضور حداکثری در انتخابات یک معروف است که باید به آن امر شود و افراد نباید برای اثبات خود دیگران را تخریب کنند که این مورد جزو منکرات است و ستاد آن را نهی می کند.

الله مرادی با بیان اینکه ستاد در اصل انتخابات هیچ دخالتی نمی‌کند، گفت: هرکس که از فیلتر شورای نگهبان رد شود برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر محترم است و در مورد کاندیدا ها هیچ حساسیتی نداریم.