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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

عضو جامعه مدرسین در گفتگو با مهر:

توصیه‌های رهبری در موقعیت‌های ویژه نشانه نظر قاطع ایشان است

توصیه‌های رهبری در موقعیت‌های ویژه نشانه نظر قاطع ایشان است

قم - عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور گفت: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در مسائل مهم و کلان باید مورد عمل قرار گیرد و این توصیه‌های نشانگر نظر قاطع ایشان است.

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توصیه‌های رهبر معظم انقلاب آن هم در مسائل مهم و کلان باید مورد عمل قرار گیرد، تأکید کرد: همه باید به توصیه‌های ایشان عمل کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: در برخی از موارد که مقام معظم رهبری توصیه‌های خود را موجه و یا معلل بیان می‌کنند تلقی عموم بر لزوم است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد:‌ افراد و اشخاص باید جایگاه رهبری را حفظ کنند نه اینکه رهنمودها را بشنوند و اینگونه بیان کنند که ما رهنمود ایشان را امر و یا نهی تلقی نکردیم و تنها یک توصیه دیدم.

افراد حرمت خود را نگهدارند

آیت الله غروی تصریح کرد: بهتر است برخی افراد به گونه‌ای عمل کنند که حرمت خود را در جامعه نشکنند و زمینه‌ای را فراهم نکنند تا آنچه که دستگاه قضایی به دلیل مصلحت‌های نظام نسبت به آن تعلل کرده است به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

کد مطلب 3950975

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