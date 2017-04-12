آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توصیههای رهبر معظم انقلاب آن هم در مسائل مهم و کلان باید مورد عمل قرار گیرد، تأکید کرد: همه باید به توصیههای ایشان عمل کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: در برخی از موارد که مقام معظم رهبری توصیههای خود را موجه و یا معلل بیان میکنند تلقی عموم بر لزوم است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: افراد و اشخاص باید جایگاه رهبری را حفظ کنند نه اینکه رهنمودها را بشنوند و اینگونه بیان کنند که ما رهنمود ایشان را امر و یا نهی تلقی نکردیم و تنها یک توصیه دیدم.
افراد حرمت خود را نگهدارند
آیت الله غروی تصریح کرد: بهتر است برخی افراد به گونهای عمل کنند که حرمت خود را در جامعه نشکنند و زمینهای را فراهم نکنند تا آنچه که دستگاه قضایی به دلیل مصلحتهای نظام نسبت به آن تعلل کرده است به گونهای دیگر رقم بخورد.
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