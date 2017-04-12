بسته های زیارتی ارزان قیمت عتبات به دانشجویان ارائه می شود

محمد زارع درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دوره هفدهم عتبات دانشگاهیان از خرداد ماه و همزمان با ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد که زمان دقیق آن را از سایت لبیک و رسانه ها به اطلاع دانشگاهیان خواهیم رساند.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش سهمیه هم مشکلی نداریم و به هر میزان تقاضا داشته باشیم درخواست سهمیه خواهیم کرد که با مساعدت بعثه مقام معظم رهبری؛ سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا و نظر ویژه آنان به قشر دانشگاهی، مشکلی در این زمینه نداریم.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اعلام برنامه جدید ستاد در ایجاد بسته های زیارتی ارزان قیمت برای دانشجویان پسر گفت: با برنامه ریزی های جدید ستاد از این دوره بسته های زیارتی ارزان قیمت را راه اندازی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در این طرح، اسکان زائرین در حسینیه ها در نجف و کربلا خواهد بود. این برنامه در ابتدا فقط برای کاروان دانشجویان پسر اجرا می شود و در صورت موفقیت، از دوره های بعد باقی گروه های اعزامی نیز در قالب این طرح قرار خواهند گرفت.