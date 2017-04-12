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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

پیش از ظهر امروز؛

معتکفین شریف آباد میزبان دو شهید گمنام ۱۶ و ۱۹ ساله شدند

معتکفین شریف آباد میزبان دو شهید گمنام ۱۶ و ۱۹ ساله شدند

پاکدشت- مساجد مجری اعتکاف در شریف آباد با حضور دو شهید گمنام عطر آگین شده و معتکفین این مساجد از دو شهید گمنام ۱۶ و ۱۹ ساله میزبانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز مساجد مجری اعتکاف شهرستان پاکدشت با حضور دوشهید گمنام مملو از عطر شهادت شد.

بر اساس این گزارش یکی از این شهدای گمنام که ۱۹ سال داشت به همت پایگاه بسیج شهید محمودی میهمان معتکفین مسجد جامع شریف آباد شد و شهید گمنام دیگر که ۱۶ سال داشت به همت پایگاه بسیج شهید محمودی در مسجد امیرالمومنین شریف آباد حضور یافت.

حجت الاسلام و المسلمین حسین اردستانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پاکدشت در این مراسم گفت: این دو شهید گمنام ۸ سال دفاع مقدس پس از عطر آگین کردن فضای مراسم معنوی اعتکاف در شریف آباد به معراج الشهدای تهران باز خواهند گشت.

وی با بیان اینکه حضور شهدای گمنام در سال گذشته در مراسم معنوی اعتکاف شهرستان پاکدشت خاطرات ماندگار و لحظات معنوی خاص در ذهن معتکفین بر جای گذاشت، افزود:به همین دلیل بسیاری از معتکفین امسال نیز درخواست حضور شهدای گمنام در جمع معتکفین را داشتند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پاکدشت با تقدیر از همکاری مسئولان شهرستان و نیز مسئولان معراج الشهدا گفت: این شهدا بر آمده از جمع های معنوی و پر فیضی مانند اعتکاف و تربیت شده فرهنگ و مکتب علوی هستند و امروز به برکت انقلاب اسلامی و رشادت های همین شهدا در کشور آرامش داریم.

کد مطلب 3950983

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