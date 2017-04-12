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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

برای همراهی در لیگ برتر؛

حضور حامد حدادی در تیم بسکتبال پتروشیمی نهایی شد

حضور حامد حدادی در تیم بسکتبال پتروشیمی نهایی شد

حامد حدادی برای همراهی تیم بسکتبال پتروشیمی در ادامه رقابت های لیگ برتر، با این تیم قرارداد منعقد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکره مسئولان پتروشیمی بندرامام با حامد حدادی برای جذب این بازیکن از مدت ها پیش آغاز شده بود. این مذاکرات در نهایت امروز نهایی شد تا این بازیکن در ادامه رقابت های لیگ برتر، جنوبی ها را همراهی کند. حدادی امروز اولین جلسه تمرینی مشترک خود با دیگر بازیکنان پتروشیمی را برگزار کرد.

توافق میان حامد حدادی و مدیریت باشگاه پتروشیمی، فقط برای همراهی در لیگ برتر است. حضور حدادی در ترکیب پتروشیمی برای شرکت در مسابقات باشگاه های آسیا که مهرماه در چین برگزار می شود، منوط به مذاکرات جدید است.

پتروشیمی که در پایان دیدارهای رفت و برگشت مرحله گروهی لیگ برتر به عنوان قهرمانی دست یافت، در حال حاضر با مجموع 43 امتیاز صدرنشین گروه تیم های فرد این مسابقات است.

کد مطلب 3950984
زینب حاجی حسینی

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