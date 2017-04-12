ورود دام موقتا به مراتع چادگان ممنوع است

غلامرضا کارگر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا ۲۷ اردیبهشت جاری، ورود هرگونه دام سبک و سنگین روستایی و عشایری به مراتع شهرستان چادگان ممنوع است و چهار پاسگاه منابع طبیعی با ۱۵ نفر مامور اداره منابع طبیعی از ورود هرگونه دام به شهرستان چادگان جلوگیری می کنند.

وی ادامه داد: ۳۷ هزار راس دام عشایری که از مناطق قشلاقی جنوب و غرب کشور به مناطق ییلاقی شهرستان چادگان می آیند مجوز چرای دام بعد از ۲۷ اردیبهشت را خواهند داشت و تا تاریخ مذکور ورود این دام ها غیر مجاز است.

رئیس اداره منابع طبیعی آبخیز داری و جنگلبانی شهرستان چادگان اضافه کرد: مراتع شهرستان چادگان در حدود ۷۳ هزار هکتار است که یک درصد از کل مراتع استان اصفهان را به خود اختصاص می‌دهد.