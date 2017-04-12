سفر ۷۲ گردشگر خارجی با عقاب طلایی به یزد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش ‌یزدی در حاشیه برنامه سفر دومین قطار گردشگری عقاب طلایی به یزد اظهار داشت: در سال جاری دو مرحله قطار گردشگری وارد استان یزد شد که دو قطار در مجموع ۷۲ گردشگر به همراه آورد.

وی افزود: در مرحله نخست ۴۷ گردشگر خارجی و این بار ۲۵ گردشگر خارجی به استان یزد سفر کرده اند.

دانش یزدی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ ریزی انجام شده، این گردشگران از مسجد جامع یزد، باغ دولت‌آباد، آتشکده و دخمه زرتشتیان بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه یزد یکی از اضلاع مثلث گردشگری ایران است، عنوان کرد: یزد، اصفهان و شیراز مقصد اصلی سفرهای این گردشگران به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، قطار گردشگری که دیروز به یزد سفر کرده است، با ورود از مرز سرخس به ایران، از جاذبه‌های گردشگری شهرهای مشهد، کرمان و یزد بازدید کرده‌اند و بعد از یزد نیز به شهرهای اصفهان، شیراز، سعادت‌شهر، شوش، کاشان، اراک و تهران سفر خواهند کرد.