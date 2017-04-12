۳۰۰۰ مددجوی استان کرمانشاه به سفرهای سیاحتی و آموزشی اعزام شدند

کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سفرهای یک روزه مددجویی باهدف ارائه آموزش های فرهنگی و تربیتی و همچنین ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان مددجویان تحت حمایت برگزار می شود، گفت: نخستین گروه اعزامی به سفرهای یک روزه شامل ۱۵۰ مددجوی تحت حمایت در استان بوده است.

جمشیدی با تاکید بر اینکه مقصد سفرهای یک روزه اماکن زیارتی، سیاحتی و جاذبه های طبیعی و تاریخی داخل استان است، افزود: دانش آموزان پسر ساکن مجتمع های شبانه روزی، دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی، مادران و دختران نمونه و دانشجویان از گروه های هدفی هستند که به سفرهای یک روزه اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: کارگاه های آموزشی و تربیتی طی این سفرهای یک روزه با حضور مربیان و اساتید مجرب برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد برگزار می شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه با یادآوری اینکه حدود سه هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه در سال ۹۵ به سفرهای سیاحتی و آموزشی یک روزه اعزام شدند، پیش بینی کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه در سه ماهه نخست امسال به سفرهای یک روزه داخل استانی اعزام و در برنامه های فرهنگی این سفرها شرکت کنند.

کامیار جمشیدی تاکید کرد: اعتبار اعزام مددجویان به سفرهای یک روزه از محل کمک های مردمی و اعتبارات دولتی داخل امداد تامین می شود.