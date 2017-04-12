قیمت جهانی نفت از مرز ۵۶ دلار هم عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز چهارشنبه به بیشترین رقم از ماه اوت سال گذشته میلادی رسید؛ علت اصلی این افزایش قیمت به رایزنی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی نسبت داده می شود.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۲۰ سنت افزایش، معادل ۳۶ دهم رشد به ۵۶ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۸ سنت روند صعودی معادل ۳۴ دهم درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۵۸ سنت در برابر هر بشکه معامله شد.

وال استریت ژورنال در گزارشی آورده که عربستان سعودی به دیگر تولید کنندگان نفت گفته که خواهان تمدید توافق کاهش تولید برای نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی است.

عربستان سعودی تولید خود را به طرز قابل توجهی کاهش داده و تولید نفت این کشور از اواخر سال گذشته میلادی ۴.۵ درصد روند نزولی به خود گرفته است.

تولید کنندگان اوپک و کشورهای غیر اوپکی از جمله روسیه توافق کرده اند که در راستای پیمان کاهش تولید، عرضه جهانی نفت را روزانه ۱.۸ میلیون بشکه در نیمه نخست سال جاری میلادی کاهش دهند تا بهای طلای سیاه تقویت شود.