شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب تاریخ» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره نهم و دهم فصلنامه «نقدکتاب تاریخ» با سردبیری حبیب اله اسماعیلی با هدف معرفی و نقد کتابها و بررسی مسایل و مشکلات نشر کشور در این حوزه منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه آثار در ۷ گروه موردبررسی قرار گرفته اند که شامل «نقد شفاهی»، «نقد آثار تالیفی»، «نقد آثار ترجمه»، «نقد آثار مورخان»، «نقد آثار لاتین»، « گوناگون» و «منبع شناسی و کتابشناسی» است.

حبیب‌اله اسماعیلی در «سرسخن» آورده است: «موضوع محوری موردنظر ما همان گفتمان بینافرهنگی است که مدار تولید، توزیع و مصرف را نشان می‌دهد. نه مؤلفان سرِ خود موضوعی را برای نشر انتخاب می‌کنند و نه فعالان عرصه اقتصاد نشر بی‌دلیل سراغ موضوعی خاص می‌روند. مادام که مخاطب موضوعی نباشد، کمتر کتابی در آن عرصه تالیف می شود. حاصل سخن اگر این باشد که متون تاریخی در افقی تاریخی متولد می‌شوند و فهم این افق تاریخی با تحلیل روند تولید و توزیع و مصرف کتاب‌های تاریخی نیز ممکن است.»

در بخش «نقد شفاهی» این فصلنامه به نشست نقد و بررسی کتاب «شناخت کوروش، جهانگشای ایرانی» تالیف رضا ضرغامی که با حضور روزبه زرین کوب، اصغر محمود آبادی و عباس مخبر برگزار شد، پرداخته شده است.

در بخش « نقد آثار تالیفی» ۸ مقاله با عناوین «گفتمان انقلابی چپ» نوشته جعفر مراد حاصلی، «ایران دوره قاجاری» رضا شاه ملکی، «احیاگر حوزه خراسان» نوشته حسین روحانی صدر ، «نفت و ایران» نوشته عباس رضایی و... آمده است.

بخش «نقد آثار ترجمه» این شماره به درج مطالبی با عناوین «فهم در تاریخ»، « فلسفه در شرق عالم اسلام»، «دموکراسی بدون دموکرات ها»، «تاریخ انگلستان» و.... اختصاص دارد.

پایان‌بخش این شماره از فصلنامه بخش «منبع شناسی و کتابشناسی» است که در آن مطالبی با عناوین «منبع شناسی پژوهش تاریخ آل کیا در گیلان» به کوشش فاطمه معتمد لنگرودی و مائده بایرام، «پیشخان» به کوشش فاطمه اسماعیلی و «کوتاه از تاریخ » به کوشش یونس صادقی منتشر شده است.

شماره نهم و دهم فصلنامه نقد کتاب تاریخ ویژه بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ به قیمت ۱۰‌هزار تومان و به همت موسسه خانه کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است