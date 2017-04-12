فرشته پورصادق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوچرخه سواری یک رشته ورزشی است و همانند سایر رشته‌ها نیازمند مکان خاص جهت تمرین است و با توجه به این که در استان قم چنین باشگاه تخصصی وجود ندارد، سال‌ها است مردان دوچرخه سوار با توجه به رشته تخصصی متاسفانه در مکان‌های مختلف شهری و خارج از شهر تمرین می‌کنند.

وی افزود: با این وجود همین شرایط حداقلی نیز برای بانوان وجود نداشته و حساسیت‌های اجتماعی ایجاب می‌کرد مکان تمرین بانوان شرایط خاصی داشته باشد. به همین دلیل هیئت دوچرخه سواری چند سالی است تلاش می‌کرد تا با رایزنی نهادهای مرتبط و فراهم کردن امکانات لازم، این شرایط را برای بانوان قمی ایجاد کند که به لطف خدا تلاش‌های ما جواب داد.

نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم گفت: پس از تعمیر و استانداردسازی پیست بوستان نرگس مکان تمرین برای چند روز در هفته به هیئت دوچرخه سواری واگذار می‌گردد و در صورتی که خانمی دوچرخه شخصی نداشته باشد، به صورت تقریباً رایگان دوچرخه در اختیارش قرار می‌گیرد و در کلاس‌های آموزشی با هزینه بسیار پایین شرکت می‌کند.

پورصادق بیان داشت: برخی تصور می‌کنند دوچرخه سواری یعنی در کوچه و خیابان رکاب بزنند. اگر این شرایط در جامعه ما ایجاد شود که از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک استفاده شود که بسیار عالی است و تلاش می‌کنیم با اجرای پویش سه شنبه‌های بدون خودرو حداقل مردان دوچرخه سوار از این فرصت جهت کاهش ترافیک و آلودگی هوا استفاده و به ترویج این فرهنگ کمک کنند.

وی عنوان کرد: همچنان تاکید داریم اگر کسی تمایل دارد این رشته را به‌طور حرفه‌ای کار کند بهتر است در کلاس‌های آموزشی دوچرخه سواری شرکت کند. در سال‌های قبل، بانوانی بودند که چنین فعالیت‌هایی در قم داشتند و چون شرایط لازم مهیا نبود از این رشته کناره گیری کردند اما در حال حاضر سعی می‌کنیم شرایط به‌طور استاندارد و قانونی با هزینه پایین برای تمام بانوان قمی فراهم شود.

نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم تصریح کرد: ما در ابتدای کار هستیم و پذیرای نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده هستیم و اکنون نیز تا پایان فروردین ماه برای ثبت نام بانوان علاقه‌مند به دوچرخه سواری زیر نظر مدرس فدراسیون فراخوان کرده‌ایم و این ثبت نام در نوبت صبح هر روز در دفتر هیئت دوچرخه سواری واقع در ورزشگاه شهید حیدریان انجام می‌شود.