زنگ «عطار» در نیشابور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ مراسم آغازین بزرگداشت روز ملی عطارنیشابوری باعنوان آفتاب صبح نیشابور با حضور مسئولان نیشابور و دانش آموزان برگزار شد و زنگ حکیم عطار نیشابوری در راستای گرامیداشت مقام این شاعر و عارف فرهیخته ایرانی صبح چهارشنبه در مدرسه عطار نیشابور به صدا درآمد.

سید جواد قوامی نژاد، معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور با گرامی داشت روز ملی عطارنیشابوری اظهارکرد: وظیفه ملی ما ایجاب می کند که اینگونه مراسمات را با شور و حال تمام برگزار کنیم تاجایگاه واقعی بزرگان ایران حفظ شود.

وی افزود: نیشابور را به واسطه بزرگانی همچون عطار، خیام و تاریخ کهن این دیار مهربانی می شناسند واین شهرستانی است که ابر شهر و شهر پایدار ایرانی است.

قومی نژاد خاطرنشان کرد: عطار نیشابوری علاوه بر اینکه متعلق به نیشابور و ایران است، به تمام بشریت نیز تعلق دارد. بشری که به دنبال عرفان حقیقی می گردد و ما خرسندیم که زاده این آب وخاک هستیم و جامعه امروز ما و کل دنیا به عطار و عرفان وی، بیش از هر زمانی نیازمند است.

عباس کرخی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور نیز در این مراسم اظهار کرد: سیمرغ در منطق الطیر نماد خداوند است و غیر از او هیچ نیست.

وی عنوان کرد: امروز باید تفکر عطار که مبتنی بر عرفان و اندیشه والای ایرانی و اسلامی است در جهان معاصر گسترش یابد و ما فرزندان ایران اسلامی در زمینه گسترش این فرهنگ ناب باید بیش از پیش کوشا باشیم.

کرخی خاطرنشان کرد: هرساله همایش بزرگداشت در نیشابور و دیگر نقاط ایران و جهان برگزار میشود که امسال نیز جمعه ۲۵ فروردین ۹۶ ساعت ۸:۳۰ صبح همایش علمی و پژوهشی روز عطار با حضوراندیشمندان و محققان علم و ادب و عرفان در محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور در نوبت صبح و مراسم فرهنگی وهنری بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری ساعت ۴:۳۰ عصر در محل باغ مصفای عطار برگزار خواهد شد که ازهمه دعوت می کنیم همچون سال های گذشته با شور وشعف خاص حضور داشته باشند.

گفتنی است مرشد خوانی، اجرای سرود دانش آموزی، اجرای برنامه تاسیمرغ و تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقه بر بال سیمرغ، شعرخوانی عطار توسط دانش آموز ان از دیگر برنامه ها در این مراسم بود.