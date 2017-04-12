بیش از ۲۷۰۰ نفر در مسجد جمکران معتکف شدند

ابراهیم صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، به آغاز ایام اعتکاف اشاره کرد و گفت: مسجد مقدس جمکران در اعتکاف امسال میزبان معتکفین از سراسر کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال هزار و ۲۵۰ معتکف برادر و ۱۵۰۰ معتکلف خواهر در مسجد جمکران حضور دارند، ابراز داشت: با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که بیشتر بر مراقبه و محاسبه نفس در این سه روز تأکید داشته‌اند سعی شده تا برنامه‌های فرهنگی که برای معتکفین در نظر گرفته می‌شود با محوریت این موضوع باشد.

معاون فرهنگی مسجد جمکران ادامه داد: هماهنگی‌ها برای برگزاری مراسم اعتکاف از ۱۵ روز قبل آغاز شده بود و در بخش خواهران هم مسجد امسال ۲۰۰ نفر به ظرفیت پذیرش اضافه شد.

وی در ادامه ابراز داشت: هنگام ورود به مسجد هم حدود ۱۵۰ نفر از افرادی که ثبت نام نکرده بودند اما خواهان حضور در مسجد بودند پذیرش شدند که بیشتر این افراد از شهرهای دیگری همچون، کرمان، تهران، سیستان و بلوچستان، کیش، خراسان وآذربایجان بودند.

صدوقی استقرار ایستگاه‌های کتابخوانی، برگزاری حلقه‌های معرفت، بیان احکام و برگزاری مراسم دعا و سخنرانی را از جمله برنامه‌هایی معرفی کرد که برای معتکفین در نظر گرفته شده است.

وی همچنین خدمت رسانی به زائران مسجد را از دیگر وظایف مسجد عنوان و بیان داشت: در ایام نوروز برنامه‌های مختلفی در چهار بخش کودکان، جوانان، نوجوانان و همچنین خانواده‌ها برگزار شد که بر اساس آمار هشت هزار نفر در این برنامه‌ها شرکت کردند.