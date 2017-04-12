بازسازی مناطق زلزله زده خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور استاندار خراسان رضوی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ،عملیات بازسازی و نوسازی مناطق زلزله زده زمین لرزه هفته گذشته استان واقع در روستای دوقلعه از توابع شهر فریمان آغاز شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی در حاشیه این مراسم گفت: در زلزله هفته گذشته استان حدود پنج هزار واحد مسکونی تخریب و یا دچار آسیب دیدگی شدند.

حجتعلی شایانفر افزود: برنامه ریزی لازم برای بازسازی واحد های مسکونی روستایی انجام شده و از امروز با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی که بیش از ۶۰ درصد تخریب شده اند بازسازی می شوند.

وی افزود: به تدریج بازسازی خانه های روستایی که داری تخریب کمتری هستند نیز انجام خواهد شد.