هندبالیست همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت هندبالیست همدانی به اردوی تیم ملی کشورمان اظهار داشت: چهارمین مرحله اردو تیم ملی هندبال ساحلی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ تایلند (انتخابی جهانی ۲۰۱۸ روسیه) با دعوت از ۲۰ بازیکن از امروز به مدت یک هفته در اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: مهدی خوش‌قدم هندبالیست خوب همدانی به چهارمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه فوتسال پدر و پسر به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر در شهرستان رزن گفت: به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر یک دوره مسابقات فوتسال بین دو تیم پدران و پسرهای روستای نظام‌آباد باهدف تقویت روحیه و تشویق و ترغیب بیشتر جوانان و پیشکسوتان به ورزش در سالن انقلاب شهرستان رزن برگزار شد.

چاروسایی عنوان کرد: در این مسابقه دو تیم پدرها و پسرها با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان تیم پدران با نتیجه ۷ بر ۵ حریف خود را شکست داد.

وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید علیرضا شمسی‌پور بیان کرد: با توجه به فرارسیدن سالگرد سردار شهید علیرضا شمسی‌پور و برگزاری مراسم و برنامه‌ها در خصوص گرامیداشت سالگرد شهید، دستگاه ورزش با همکاری سایر ارگانها و هیئت‌های ورزشی اقدام به برگزاری برنامه‌های ورزشی و فرهنگی نموده است.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: برگزاری مسابقه فوتبال چهارجانبه بین تیم‌های منتخب اداره کل، بسیج، رسانه و جوانان که توسط اداره و هیئت فوتبال برگزار خواهد شد، از جمله این برنامه ها است.