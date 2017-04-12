بیش از ۲۱هزار گردشگر از غار آبی سهولان بازدید کرده اند

کامران حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه غار آبی سهولان مهاباد که یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی، تاریخی وگردشگری ایران که تحت عنوان اثر طبیعی ملی جزو مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است اظهارداشت: این تعداد بازدید کننده در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۰ درصد رشد دارد.

وی ادامه داد: این غار با داشتن حوضچه آبی بزرگ با مناظر فوق العاده دیدنی و دالانهای مملو از آب، بافت آهکی، قندیل‌های فعال و قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب وهوا و با داشتن قدمت تاریخی همه ساله پذیرای تعداد کثیری ازگردشگران است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: غار آبی و تاریخی سهولان بعد از غار علی صدر همدان دومین غار آبی کشور است و در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر مهاباد واقع شده و یکی از مناسبترین و تنها زیستگاه طبیعی این موجودات استثنائی و در عین حال مفید در منطقه محسوب می شود.

حسینی با اشاره به اینکه همچنین غار سهولان را می توان به عنوان آشیانه مادری خفاش ها و زیستگاهی اساسی برای آنها در نظر گرفت گفت: این غار با داشتن حوضچه آبی بزرگ با مناظر فوق العاده دیدنی و دالانهای مملو از آب، بافت آهکی، قندیل‌های فعال غار و قرار گرفتن در منطقه‌ای خوش آب وهوا و قدمت تاریخی هر ساله پذیرای جمعیت کثیری از گردشگران است.

غار آبی سهولان در جنوب آذربایجان غربی در ۳۵ کیلومتری شهرستان مهاباد و جاده مهاباد - بوکان واقع شده که دنیایی شگفت انگیز در اعماق زمین است و سالانه پذیرای هزاران گردشگر نوروزی برای تماشای زیبایی‌های سحر انگیز است.

این غار از چند حوضچه بزرگ که به وسیله دالانهای آبی به هم متصل شده‌اند تشکیل شده است، ارتفاع سقف آن از سطح آب در حوضچه آخر ۵۰ متر و عمق آب در حوضچه وسط به ۳۵ متر می‌رسد، بر اساس نوشته‌های یک هیئت غارنورد از دانشگاه آکسفورد که در سال ۱۳۵۰ ه. ش از آن دیدن کرده بودند، غار سهولان را به عنوان یکی عجیب‌ترین غارهای آبی جهان به شمار آوردند.

روستای سهولان در مسیر جاده فرعی (برهان) مهاباد - بوکان قرار گرفته که یکی از زیباترین عرصه‌های طبیعی آذربایجان غربی است، این منطقه دارای پستی و بلندی‌ها و دشت‌های سرسبز، باغات و مزارع پربار، چشمه سارهای پرآب و جویبارهای متعددی است که باغات، مزارع و دشت‌های منطقه را سیراب می‌کنند.