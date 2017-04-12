تمرکز روی زیرساخت های اقتصاد مقاومتی، باعث رشد تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از اصناف و بازاریان استان زنجان٬ به برخی شاخص ها در راستای رونق اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ درآمد گمرک استان ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که این میزان در سال گذشته به ۱۱۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین صادران استان در سال ۹۴ به میزان ۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که در سال گذشته به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی بر اهتمام مدیریت استان در راستای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و سرمایه گذاران تاکید کرد و ادامه داد: اگر کارشکنی و ایجا مانع و مشکلی در مسیر بخش خصوصی و سرمایه گذاران در استان مشاهده شود پیگیری و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

استاندار زنجان توجه به مناطق روستایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در استان زنجان هدفگذاری گازرسانی به ۳۶۰ روستا د سال های اخیر صورت گرفته بود که ۱۶۰ روستا به صورت کامل گازکشی شده و بسیاری پیشرفت ۸۵ تا ۹۰ درصدی دارند.

درویش امیری به وضعیت اشتغال کشور از منظر مرکز آمار پرداخت و یادآور شد: مابین سال های ۷۴ تا ۸۴ میزان اشتغالزایی کشور سالیانه ۶۰۰ هزار شغل بوده که این میزان بین سال های ۸۴ تا ۹۱ به سالیانه ۷۰۰ هزار شغل در کشور رسیده است. در استان زنجان از هشت هزار شغل متزلزل صیانت شده و ۴ هزار و ۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.

استاندار زنجان اقدامات دولت در حوزه برق و انرژی را برای استان زنجان قابل توجه عنوان کرد و اظهار داشت: استقرار سه نیروگاه مهم با مشارکت شرکت هیوندای کره جنوبی٬ سرمایه گذار چینی و شرکت طرح و تولید مپنا در استان انعققد قرارداد شده و پیگیر بازگشایی فاینانس برای آن ها هستیم.

درویش امیری تاکید بر اهمیت تاریخی بازار در اقتصاد شهرها٬ گفت: بازار ریشه دارترین تشکل اجتماعی و مدنی در کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جایگاه قدیمی بازار در کشور باید حفظ شود٬ اظهار داشت: این جایگاه یک پایگاه اجتماعی قدرتمند محسوب می شود و اهمیت نقش آن در جامعه انکارناپذیر است. هویت بازارها در کشور دارای ماهیت معنوی بوده و امروز بازارهای کشور ثبت ملی و برخی ثبت جهانی هستند.

استاندار زنجان نقش بازار و بازاریان را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار مهم برشمرد و افزود: برای حمایت از تولید داخل بازاریان کشو باید تحرک و حمایت لازم را انجام دهند. قبل از آن نیز تولیدکنندگان کشور باید کالای با کیفیت و دارای توان رقابت تولید و ارایه کنند.

درویش امیری تحقق اقتصاد مقاومتی را مستلزم همکاری و همراهی تمانی بخش های کشور دانست و تاکید کرد: تمامی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی سهیم هستند و باید پاسخگو باشند. نباید اینگونه باشد که دولت مجوزی ارایه شود اما دستگاه دیگری کارشنکنی کند و ممانعت کند. دستگاه های قضایی٬ انتظامی٬ اجرایی و غیره همه مسئول هستند.

وی استفاده درست از منابع و ثروت های ملی و صیانت از آن را جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده مناسب از منابع آبی یکی از مهم ترین برنامه های کشور در این راستا بوده که هدف گذاری ۲۵ هزار هکتاری جهت آبیاری نوین در استان صورت گرفته که تاکنون ۱۴ هزار هکتار آن محقق شده است.

استاندار زنجان خودکفایی کشور در تولید گندم را کار بزرگی توصیف کرد که به راحتی از کنار آن گذاشته شد و تاکید کرد: این خودکفایی در ۱۲ سال قبل نیز محقق شده بود. واردات گندم از دلارهای نفتی و ثروت کشور به میزان ۶ میلیون تن در سال ۹۲ صورت گرفته بود که با خودکفایی کشور در تولید گندم دولت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشاورزی در این راستا ایجاد شده است‌.

درویش امیری به حضور سرمایه گذار ژاپنی در شرکت آرین توتون اشاره کرد و گفت: ۵۰ میلیون دلار در این شرکت سرمایه گذاری شده که با تحقق طرح توسعه آن که در حال انجام بوده سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری جدید محقق می شود. همچنین دو هزار شغل جدید بعد از احداث فاز دوم محقق خواهد شد. خط تولید این شرکت از سه به ۱۱ خط افزایش پیدا کرده و اشتغالزایی آن از ۳۳ به ۸۰ ارتقا یافته است