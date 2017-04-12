به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، علی نمازی در نخستین نشست نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایهگذاری یزد اظهار داشت: این میزان سرمایهگذاری معادل اعتبارات عمرانی استان در همین مدت است.
وی با تشریح عملکرد مرکز یاد شده در سال گذشته و قدردانی از تلاشهای اعضای این مرکز بیان کرد: پارسال اقدامات مؤثری در حوزه سرمایهگذاری در استان انجام شده است.
نمازی یادآور شد: همچنین مقامات استان توجه ویژهای به این بخش داشتند که این اقدامات نویدبخش آینده روشن برای سرمایهگذاری است.
وی، افتتاح مرکز خدمات سرمایهگذاری، تدوین و تصویب شیوهنامه مرکز در شورای برنامهریزی استان، تلاش برای حل مشکلات و چالشهای فراروی این بخش، اعتبارسنجی متقاضیان سرمایهگذاری، نظارت راهبردی طرحها و برگزاری نشستهای رفع موانع سرمایهگذاری را از اقدامات اساسی انجام شده در راستای جذب و رونق این بخش برشمرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از برگزاری ۳۵ نشست نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی در سال گذشته خبر داد و افزود: تاکنون ۱۵ نشست سرمایهگذاری با ۴۰ دستور کار با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شده که این نشستها ۵۸ مصوبه داشته است.
نمازی، به روز رسانی فرصتهای سرمایهگذاری در استان را از برنامههای آینده مرکز خدمات سرمایهگذاری برشمرد و گفت: در سال جاری زمینه لازم را برای سرمایه گذاری چندین طرح سرمایهگذاری فراهم خواهیم کرد و در کنار آن تعدادی فرصتهای شاخص نیز انتخاب و معرفی خواهد شد.
وی از ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در زمینه احداث آزاد راه اردکان ـ مهریز به طول حدود ۱۳۰ کیلومتر با سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: در اجرای طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) ۲۶ تفاهمنامه با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب ۷۰ پروژه با شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شده که حدود ۷ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری گفت: همه باید برای فراهم کردن زمینه تولید و ایجاد اشتغال در استان تلاش کنند.
نمازی زمینههای فعالیتهای این مرکز را مرتبط با شعار سال دانست و تصریح کرد: باید بکوشیم تا این دو مقوله در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی اجرا شود.
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