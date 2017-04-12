خوزستان در گسترش اعتیاد شیب تندی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی پیش از ظهر امروز در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان اظهار کرد: امروز بحث اعتیاد در دنیا به عنوان یک تهدید جهانی مطرح و همچنان نگران آن هستند. هر روز شاهد ابتلای افراد به اعتیاد هستیم و امروزه این نگرانی را افزایش داده است.

وی افزود: یک رویکرد علمی و کاملا دانش محور تنها راه مبارزه با موادمخدر است وگرنه صرفا با جمع آوری موادمخدر یا معتاد شاید بتوانیم فقط بخشی از آن را انجام دهیم. رویکرد ما اجتماعی کردن مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: وزیر کشور در سفر به استان ها یکی از موضوعاتی که خیلی برای آن وقت می گذارد و به صورت کارشناسی دنبال می کند، اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است، بنابراین این سفر را یک فرصت تلقی کرده تا بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم.

مویدی بیان کرد: خوزستان با شیب تند اعتیادی که دارد نگرانی را در وجود وزیر کشور، شورای اجتماعی کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده، بنابراین کارهای مؤثری را در این استان شروع کردیم. راهکار و پیشنهادات استان را دریافت و آماده به کارگیری و عملیاتی کردن موارد خوب هستیم. تمامی طرح های خوبی که ارائه می شود را در این جلسه تصویب و وزیر کشور خودش به خوبی آنها را بند به بند گوش می دهد. اعتیاد را با تفکر می توان مهار و کنترل کرد و منابع مالی تنها یک محرک است.

وی در ارتباط با برگزاری جلسه گفت: این پیش جلسه باید با حضور و ریاست خود استاندار باشد و جلسه دیگری هم عصر امروز با حضور وزیر کشور و استاندار برگزار می کنیم.