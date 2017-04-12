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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

جانشین رئیس ستاد شیلات استان قزوین:

توسعه آبزی پروری در استان قزوین تولید و اشتغال را بدنبال دارد

توسعه آبزی پروری در استان قزوین تولید و اشتغال را بدنبال دارد

قزوین- جانشین رئیس ستاد شیلات استان قزوین گفت: توسعه آبزی پروری در استان یک ظرفیت بالقوه در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال است بنابراین باید توجه ویژه به این امر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در  اولین جلسه ستاد توسعه شیلات استان قزوین که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مدیران برگزار شد اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی؛   تولید و اشتغال باید از همه ظرفیتها و پتانسیل های استان در زمینه تولید استفاده شود.

وی با بیان اینکه؛   آبزی پروری بستر مناسبی برای توسعه در استان است اظهار داشت: یکی از ظرفیت های مهم اشتغال در استان؛ آبزی پروری است که در تولید و اشتغال نقش بسزایی دارد.

حبیبی تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و مصرف سرانه ماهی و همچنین محدودیت منابع آبی باید به سراغ ظرفیت های جدید اشتغال در بخش آبزی پروری برویم.

وی با تاکید بر اینکه باید هدف گذاری را بر مبنای سال تولید و اشتغال  بگذاریم یاد آور شد: با توجه به نامگذاری سال جدید  باید در زمینه ایجاد تولید و اشتغال  در بخش های  مختلف تلاش مضاعف کرد.

به گفته ی حبیبی؛   نزدیک ۱۰ هزار تن ظرفیت توسعه آبزی پروری  در استان وجود دارد که  می توان با برنامه ریزی مناسب این میزان را توسعه داد.

وی گفت : باید مطالعات دقیق و منسجم بر  طرح های آبزی پروری انجام شود تا سرمایه گذاری لازم در این بخش جذب شود و از ظرفیت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه آبزی پروری استفاده شود.

حبیبی یاد آور شد : باید مطالعات نقطه ای و سایتی تجمع آبزی پروری ۹ گانه شاهرود  انجام و سایت زیاران نیز تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 3951038

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