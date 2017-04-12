مردم با آگاهی و شناخت کامل پای صندوق های رای حاضر شوند

نصرالله لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری همایش هیات های نظارت استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در شرایط حساس و پیچیده کنونی در عرصه بین الملل، بایستی خارج از تعلقات جناحی، سیاسی، حزبی، گروهی و طایفه ای، با مطالعه و شناخت کافی پیرامون شرایط، عملکرد و ویژگی نامزدهایی که صلاحیت آنان را شورای نگهبان تایید کرده، به عنوان یک تکلیف دینی و ملی پای صندوق های رای حاضر شویم.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه در نظام مقدس اسلامی بر خلاف نظام طاغوتی قبل از انقلاب، رای مردم تاثیرگذار است، افزود: در رابطه با اداره امور جامعه اسلامی، قانون اساسی در اصل ششم بر این نکته تاکید دارد که اداره امور جامعه باید به اتکای رای مردم و شرکت آنان در انتخابات باشد.

وی ادامه داد: چنین انتخاباتی با چنین ویژگی همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، مظهر عظمت، اقتدار و پشتوانه ملی است و با همین نگاه همه شرایط برای یک انتخاب سالم مهیا است و مردم انقلابی، فهیم، زمان شناس و با بصیرت همراه با احساس تکلیف دینی و انقلابی مهیا می شوند تا حماسه دیگری خلق کنند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تنها تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری کافی برای انتخاب نیست، بلکه موضوع مهمتر وجود معیارهایی است که یک فرد واجد شرایط بر مبنای آن بتواند اداره کننده جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن باشد.

لطفی ادامه داد: به فضل الهی با نتیجه برآمده از رای مردم و آنچه که مردم تشخیص می دهند و مصلحت می دانند، برای چهار سال آینده رئیس جمهور و سکان دار اداره کشور به عنوان شخص دوم مملکت باید با بصیرت و آگاهی انتخاب شود.

وی اضافه کرد: حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات می تواند توطئه های دشمن را خنثی کرده و نظام اسلامی را در مقابل خطرات مختلف بیمه کند و همه بایستی به این نکته مهم و اساسی توجه داشته باشند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان، در بخش دیگر سخنان خود در مورد پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار می شود، گفت: بدیهی است از اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان های محلی نباید غافل شد و در این انتخابات هم بایستی با بصیرت و براساس تکلیف دینی و انقلابی برای انتخاب برترین افراد آمادگی داشته باشیم .

وی تصریح کرد: اگر به پای صندوق های رای نرفته و تکلیف خودمان را اجابت نکنیم، چنانچه کمترین آسیبی به واسطه عدم حضور ما به نظام و انقلاب وارد شود، ما هم در آن سهیم و مقصر خواهیم بود.