به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان افزود: با توجه به مصوبه سال ۹۵ مبنی بر داشتن پیوست فرهنگی برای پروژه های شهری، اجرای این مصوبه ضروری است.

خجسته با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی برنامه های مدیریت شهری اظهار داشت: مدیران فرهنگی مناطق چهارگانه شهرداری باید تنها مسئول امور فرهنگی باشند چرا که داشتن چندین مسئولیت کیفیت کار را پایین آورده و مدیر مربوطه نمی تواند بر موضوعات فرهنگی تمرکز و عملکرد خوبی داشته باشد.

وی همچنین به فعالیت شهرداری همدان در حوزه سخت افزاری بخش فرهنگی اشاره کرد و گفت: باید در بخش نرم افزاری نیز اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

خجسته باتشکر از زحمات اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و عملکرد و فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری افزود: مصوبات مثمرثمری در دور سوم و چهارم شورا در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا صورت پذیرفته که براساس این مصوبات پروژه های فرهنگی موثری در سطح شهر اجرا شده است.

سال گذشته در مناطق کمتر برخوردار شهر پروژه های فرهنگی اجرا شده است

وی در این خصوص ادامه داد: طی ۵.۵ سال گذشته در مناطق کمتر برخوردار شهر پروژه های فرهنگی با بودجه و اعتبارات قابل توجه اجرا شده است که از جمله آنها می توان به پروژه های فرهنگسراها و سالن های ورزشی و ورزش محلات در رشته های مختلف اشاره کرد.

وی به افتتاح فرهنگسرای ولایت اشاره کرد و یادآور شد: این فرهنگسرا در منطقه خضر که کمتر توسعه یافته اجرا شده که به عنوان بزرگترین فرهنگسرای غرب کشور می توان از آن نام برد.

وی نقش معتمدین محلات در رسیدگی به امور شهری را موثر دانست و افزود: مشارکت شهروندان با مدیریت شهری می تواند در توسعه آبادانی شهر کمک کنند باشد.

خجسته اضافه کرد: با توجه به اینکه معاونت فرهنگی وظیفه سیاست گذاری دارد باید مدیران فرهنگی و اجتماعی مناطق اختیارات بیشتری برای عملکرد و خدمت رسانی بهتر داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی استان و عضو شورای شهر همدان نیز با تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه های عمرانی شهری را ضروری دانست و گفت: باید در پیوست فرهنگی موارد قبل، حین و بعد از اجرای پروژه ها دیده شود.

علی رضایی اضافه کرد: با اصلاح ساختار معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شرایط حوزه فرهنگی بهتر شد به گونه ای که مناطق نیز وارد تعامل و روابط فرهنگی با محلات شدند.

توجه به مشارکت شهروندان در امور شهری

نرگس نوراله زاده عضو شورای شهر همدان با تاکید بر توجه به مشارکت شهروندان در امور شهری گفت: آموزشهای شهروندی مهمترین مقوله ای است که شهرداری باید در این زمینه بیشتر توجه کرده و وارد شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز در ادامه جلسه به عملکرد این معاونت در سال ۹۵ اشاره کرد و اظهار کرد: ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری همدان با پشتیبانی اعضای شورا عملکرد خوبی داشت به گونه ای که به عنوان ۵ دستگاه برتر خدمت رسان توسط بازرسین وزارت کشور معرفی شد.

محمد قدیمی با اشاره به اینکه میزان مشارکت تشکل های مردمی در سال ۹۵ با شهرداری بسیار خوب بود، افزود: با توجه به اینکه توجه به فرهنگ تحول در شهر ایجاد می کند بر این اساس باید مدیران فرهنگی براساس تخصص و تجربه انتخاب شوند.

قدیمی اضافه کرد: نهادینه کردن فرهنگ در حوزه های مختلف نیازمند توجه به حوزه فرهنگی است چرا که توجه به این حوزه نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

در ادامه روح اله وجدی مدیر اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان به ارائه گزارش از فعالیت و عملکرد معاونت در سال ۹۵ پرداخت و برنامه های سال ۹۶ را نیز بیان کرد.