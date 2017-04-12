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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

رگبار پراکنده تگرگ در استان کرمانشاه/نواحی مرزی غبارآلود می‌شود

رگبار پراکنده تگرگ در استان کرمانشاه/نواحی مرزی غبارآلود می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بارندگی در برخی از نقاط استان کرمانشاه با رگبار پراکنده تگرگ و رعد و برق همراه است.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز در مناطق مختلف استان کرمانشاه ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و بارندگی است.

 مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه  ادامه بیان کرد: بارندگی در برخی از نقاط استان به صورت رگبار پراکنده تگرگ و رعد و برق است.

خسروی با اشاره به شدت بارش ها در نواحی شرقی و شمالی استان کرمانشاه گفت: از اواخر وقت امروز بتدریج و به صورت موقت از میزان بارندگی ها کاسته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بارش ها اغلب به صورت رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و بیشتر در نواحی شمالغرب استان شامل اورامانات خواهد بود، افزود: از اواسط روز جمعه و روز شنبه هفته آینده، با استقرار سامانه بارشی در جو منطقه، مجدداً و به شکلی نسبتاً گسترده تر شاهد بارندگی همراه با وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهیم بود.

خسروی گفت: بارش در روز شنبه و در نواحی شمالی استان شدت بیشتری خواهد داشت و در بعضی ساعات از مدت یاد شده، هوای استان کرمانشاه بویژه در نواحی مرزی نسبتاً غبارآلود خواهد بود.

کد مطلب 3951042

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