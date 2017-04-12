اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار مدنظر مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مسئولان در خط مقدم جبهه اقتصادی و عمل به خواسته های مقام معظم رهبری به ویژخ تحقق اقتصاد مقاومتی مردم قرار دارند.

وی افزود: اتخاذ تدابیر ثمربخش در راستای تحقق اهداف کلان ترسیم شده نظام اسلامی در سایه روحیه انقلابی و جهادی از تکالیف مهم مدیران و مسئولان است که باید با جدیت پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: عدالت محوری و احقاق حقوق مردم از اصول بسیار مهم در مدیریت جامعه اسلامی است و مسئولان باید همواره متعهد به قانون باشند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: مدیران نظام اسلامی باید اسلام علوی را اسوه خود بدانند و همچون حضرت علی(ع) با اخلاص عمل کرده و همواره به دنبال خدمت گزاری باشند.

امام جمعه اراک گفت: در حال حاضر شناسایی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و در این حوزه مسئولان به تصمیم سازی اصولی و اجرایی بپردازند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با مجاهدت های امام راحل و مردم و تقدیم خون شهدا به پیروزی رسید و تداوم یافت، بنابراین باید با درایت، برنامه ریزی صحیح از این داشته ارزشمند صیانت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: مسئولان در نظام اسلامی وظیفه خطیری بر عهده دارند و بایستی از انجام هر فعالیتی که ارزش های نظام را زیر سوال ببرد، دوری کنند.

دری نجف آبادی با اشاره به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری ماه آینده، اضافه کرد: دشمن در مواقع حساس و سرنوشت ساز همواره تلاش دارد به نظام صدمه وارد کند بنابراین باید بسیار هوشمندانه عمل کرده و با برخی اقدامات ناشی از رقابت های ناسالم، به دشمن کمک نکنیم.

وی گفت: فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، مشارکت گسترده و پرشور اقشار مردم در انتخابات مصداق پاسداری از حریم انقلاب و نظام است و برگزارکنندگان انتخابات نیز باید به این مهم توجه داشته باشند.