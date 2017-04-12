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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار مدنظر مسئولان قرار گیرد

اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار مدنظر مسئولان قرار گیرد

اراک- نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی گفت: باتوجه به نام گذاری امسال به نام اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال ازسوی رهبرمعظم انقلاب، ایجاد شغل وبهبود فضای کسب وکار بایستی مدنظر مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مسئولان در خط مقدم جبهه اقتصادی و عمل به خواسته های مقام معظم رهبری به ویژخ تحقق اقتصاد مقاومتی مردم قرار دارند.

وی افزود: اتخاذ تدابیر ثمربخش در راستای تحقق اهداف کلان ترسیم شده نظام اسلامی در سایه روحیه انقلابی و جهادی از تکالیف مهم مدیران و مسئولان است که باید با جدیت پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: عدالت محوری و احقاق حقوق مردم از اصول بسیار مهم در مدیریت جامعه اسلامی است و مسئولان باید همواره متعهد به قانون باشند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: مدیران نظام اسلامی باید اسلام علوی را اسوه خود بدانند و همچون حضرت علی(ع) با اخلاص عمل کرده و همواره به دنبال خدمت گزاری باشند.

امام جمعه اراک گفت: در حال حاضر شناسایی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و در این حوزه مسئولان به تصمیم سازی اصولی و اجرایی بپردازند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با مجاهدت های امام راحل و مردم و تقدیم خون شهدا به پیروزی رسید و تداوم یافت، بنابراین باید با درایت، برنامه ریزی صحیح از این داشته ارزشمند صیانت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: مسئولان در نظام اسلامی وظیفه خطیری بر عهده دارند و بایستی از انجام هر فعالیتی که ارزش های نظام را زیر سوال ببرد، دوری کنند.

دری نجف آبادی با اشاره به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری ماه آینده، اضافه کرد: دشمن در مواقع حساس و سرنوشت ساز همواره تلاش دارد به نظام صدمه وارد کند بنابراین باید بسیار هوشمندانه عمل کرده و با برخی اقدامات ناشی از رقابت های ناسالم، به دشمن کمک نکنیم.

وی گفت: فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، مشارکت گسترده و پرشور اقشار مردم در انتخابات مصداق پاسداری از حریم انقلاب و نظام است و برگزارکنندگان انتخابات نیز باید به این مهم توجه داشته باشند.

کد مطلب 3951049

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